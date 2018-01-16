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Ермошина: Молодые мозги, открытый взгляд, отсутствие взрослой осторожности во многом оживят работу местных Советов

16 января 2018 20:11
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Новости Беларуси. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи накануне выборов в местные Советы депутатов провели открытый диалог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 200 молодых людей смогли напрямую пообщаться с представителями Центризбиркома и городской избирательной комиссии. Молодежь столицы будет не только выбирать, но и активно участвовать в избирательной кампании.

Ермошина: Молодые мозги, открытый взгляд, отсутствие взрослой осторожности во многом оживят работу местных Советов-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Молодежь идет во власть. И я думаю, что молодые такие вот мозги, открытый взгляд, отсутствие может быть взрослой осторожности… Когда молодежь, в общем-то, идет, рискует и зачастую побеждает, во многом, наверное, оживит работу местных Советов.

Ермошина: Молодые мозги, открытый взгляд, отсутствие взрослой осторожности во многом оживят работу местных Советов-4

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Мы сегодня, помимо всего прочего, выдвигаем своих представителей в том числе и в депутаты Минского городского совета депутатов. Сегодня молодежи это интересно, такой опыт политической борьбы. Это, безусловно, наблюдатели – это такая начальная стадия.

Ермошина: Молодые мозги, открытый взгляд, отсутствие взрослой осторожности во многом оживят работу местных Советов-7

Илья Юруть, курсант УО «Военная академия Республики Беларусь»:
От того, насколько правильно сделает выбор каждый минчанин, зависит то, каким будет Минск уже через пару лет.

# Выборы депутатов в местные Советы # Лидия Ермошина # Сергей Клишевич # Илья Юруть # Фотофакт

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