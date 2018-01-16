Ермошина: Молодые мозги, открытый взгляд, отсутствие взрослой осторожности во многом оживят работу местных Советов

Новости Беларуси. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи накануне выборов в местные Советы депутатов провели открытый диалог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Около 200 молодых людей смогли напрямую пообщаться с представителями Центризбиркома и городской избирательной комиссии. Молодежь столицы будет не только выбирать, но и активно участвовать в избирательной кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Молодежь идет во власть. И я думаю, что молодые такие вот мозги, открытый взгляд, отсутствие может быть взрослой осторожности… Когда молодежь, в общем-то, идет, рискует и зачастую побеждает, во многом, наверное, оживит работу местных Советов.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы сегодня, помимо всего прочего, выдвигаем своих представителей в том числе и в депутаты Минского городского совета депутатов. Сегодня молодежи это интересно, такой опыт политической борьбы. Это, безусловно, наблюдатели – это такая начальная стадия.