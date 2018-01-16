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Выборы в депутаты местных Советов: до начала агитации осталось два дня

16 января 2018 16:26
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Новости Беларуси. Кампания по выборам депутатов местных Советов накануне нового этапа. Сейчас кандидаты проходят регистрацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выборы в депутаты местных Советов: до начала агитации осталось два дня-1

На это у них осталось всего ничего: два дня. Те, кто успел вовремя и прошел процедуру проверки, с 18 января могут начинать агитацию. В течение четырех недель потенциальные депутаты будут поощрять избирателей. Напоминаем, сами выборы состоятся уже совсем скоро – 18 февраля.

Выборы в депутаты местных Советов: до начала агитации осталось два дня-4

Валентина Кулеш, председатель минской районной избирательной комиссии по выборам депутатов в местный совет депутатов 20 созыва:
В Минском районе образовано 40 избирательных округов по выборам в районный совет депутатов. В минскую районную комиссию поступило 56 пакетов документов, 56 заявлений о согласии баллотироваться в Минский районный совет.

Сейчас, с 9 января в районной комиссии наступил очень ответственный период – нам необходимо изучить все представленные документы. Комиссия направила в компетентные государственные органы запрос, проверяем достоверность информации, указанной в биографических данных, в декларации о доходах и имуществе.

Выборы в депутаты местных Советов: до начала агитации осталось два дня-7

Предвыборная кампания на Минщине протекает слаженно, без нюансов. Согласно данным, на один депутатский мандат в области претендует до трех человек.

# Фотофакт # Валентина Кулеш # Выборы депутатов в местные Советы

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