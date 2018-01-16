Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси

Новости Беларуси. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 16 января стало известно на заседании Центриизбиркома. Всего это девять сотрудников американского посольства.

Как подчеркнула Лидия Ермошина, они могут вести краткосрочное наблюдение, работать на заседаниях любых избирательных комиссий, а также присутствовать до окончания подсчета голосов. Долгосрочные же международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских кампаний. Также сегодня, 16 января, стало известно, что расходы на подготовку и проведение местных выборов сокращены на 10 %. Вместо 21 миллиона рублей – без малого 19,5 миллионов.