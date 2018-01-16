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Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси

16 января 2018 14:31
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Новости Беларуси. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 16 января стало известно на заседании Центриизбиркома.

Всего это девять сотрудников американского посольства.

Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси-1

Как подчеркнула Лидия Ермошина, они могут вести краткосрочное наблюдение, работать на заседаниях любых избирательных комиссий, а также присутствовать до окончания подсчета голосов. Долгосрочные же международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских кампаний.

Также сегодня, 16 января, стало известно, что расходы на подготовку и проведение местных выборов сокращены на 10 %. Вместо 21 миллиона рублей – без малого 19,5 миллионов.

Дипломаты из США хотят участвовать в мониторинге выборов в местные Советы Беларуси-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
Постарались поработать с этим бюджетом так, чтобы в меньшей степени пострадали основные рабочие лошадки – те, кто организует выборы на местах внизу, а именно – участковые избирательные комиссии.

Зарплата членов участковых комиссий в день выборов буквально сократилась где-то порядка на 2-3 рубля. Сократилось то, что выделялось на командировочные расходы, транспортные, типографские расходы.

Напомним, выборы пройдут 18 февраля. Уже сейчас документы проходят проверку в местных избиркомах. На 18 тысяч депутатских мандатов претендуют 22 тысячи человек.

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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