Лукашенко: Беларусь и Иран на протяжении многих лет остаются друзьями и партнёрами

Событие, которое является ярким символом независимости, суверенитета и национальной идентичности Ирана. С 46-й годовщиной победы Исламской революции Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно отметить, что на протяжении многих лет наши страны остаются друзьями и партнерами, а белорусско-иранские отношения характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах. Обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей. Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита.

Александр Лукашенко пожелал Масуду Пезешкиану доброго здоровья и успешного осуществления планов и начинаний, а всем гражданам Ирана – согласия и процветания.