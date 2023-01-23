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Елфимов: Стэнфорд, который поставлял высшие кадры в Белый дом, ЦРУ и Госдеп, решил от этого отказаться

23 января 2023 07:36
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: Стэнфорд, который поставлял высшие кадры в Белый дом, ЦРУ и Госдеп, решил от этого отказаться-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Американский Стэнфордский университет, центр троцкизма и русофобии, что суть одно и то же, который последние 40 лет исправно поставлял высшие кадры прямо в Белый дом, ЦРУ и Госдеп, что теперь почти одно и то же – а также в правительство и Google – их теперь тоже не различишь – решил от всего этого отказаться! Более того, Стэнфорд решил вообще отменить американцев!

Подробности читайте здесь.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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