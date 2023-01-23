Елфимов: Стэнфорд, который поставлял высшие кадры в Белый дом, ЦРУ и Госдеп, решил от этого отказаться

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Американский Стэнфордский университет, центр троцкизма и русофобии, что суть одно и то же, который последние 40 лет исправно поставлял высшие кадры прямо в Белый дом, ЦРУ и Госдеп, что теперь почти одно и то же – а также в правительство и Google – их теперь тоже не различишь – решил от всего этого отказаться! Более того, Стэнфорд решил вообще отменить американцев!

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