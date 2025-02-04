Елфимов про USAID: для Беларуси никаких последствий не будет, а вот беглые будут зубы на полку ставить

Прикрыв агентство по международному развитию США, Дональд Трамп, возможно, сам того не ожидая, оголили его преступную деятельность. С каждым часом всплывают все новые подробности той грязной работы, которую выполняло USAID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, миллиарды долларов были направлены на финансирование цветных революций. Подтверждение этой информации пришло из Тбилиси. В парламенте Грузии заявили, на раскачку ситуации в стране после недавно прошедших там выборов – агентство выделило около 42 миллионов долларов. Ранее член правительства Трампа – Роберт Кеннеди – заявил о том, что USAID подпитывало госпереворот на Украине и коррупцию в этой стране. В 2022 году по линии агентства Киев получил более 23 миллиардов долларов без спецназначения, из которых 13 миллиардов ушли на прямую финансовую поддержку украинского правительства, чтобы то обеспечивало американские интересы. Также стало известно, что агентство вложило миллионы долларов для финансирования протестов в Беларуси. Приостановка деятельности USAID стала страшной новостью для всякого рода революционеров, получавших американские деньги за свою грязную работу.

Вадим Елфимов, политолог:

Что касательно тех последствий, которые это будет иметь для нашей страны, для нашей страны никаких последствий. Мы, по-моему, в 2012 году эту организацию выгнали из Республики Беларусь. Поэтому она никакой подрывной деятельности у нас вести не может. А вот беглые, да, они лишились денег. Это как минимум 17 миллионов долларов в год. Эту статистику Илон Маск вчера опубликовал. Так что там паника на той стороне, за забором, так скажем, среди беглых – будут зубы на полку ставить.

Гранты выдавались под прикрытием поддержки разного рода якобы гуманитарных проектов. Из американского бюджета десятилетиями абсолютно бесконтрольно утекали огромные деньги. Шли они и на помощь афганскому сельскому хозяйству, а использовались, как выяснилось, для производства героина. Были и вообще нелепые статьи расходов. Чего, например, стоит финансовая поддержка трансгендерных проектов за рубежом, включая постановку оперы в Колумбии и выпуск комиксов в Перу.