Швед про беглых белорусов: порядка 40 человек могут спокойно возвращаться, к ним нет никаких претензий

Президент Беларуси сегодня принял с докладом генпрокурора и поручил подготовить совещание о криминогенной ситуации в стране. Уровень преступности в 2024 году снизился на 14 %, достиг своего исторического минимума, причем во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи был затронут ряд других тем. Не оставил глава государства в стороне и вопросы борьбы с коррупцией. Президент отметил, что его также интересуют более специфические вопросы по работе генеральной прокуратуры, в том числе возглавляемой Андреем Шведом комиссии для желающих вернуться на родину. «Спасибо большое людям, что они поддержали нас». Лукашенко принял с докладом генпрокурора.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

К слову, по нашим наблюдениям, существенных нарушений закона во время избирательной кампании допущено не было, все прошло спокойно, достойно. Были небольшие правонарушения, которые носили признаки административного характера. Но в целом все прошло в строгом соответствии с законом. Что касается комиссии по возвращению уехавших граждан на родину – работа будет продолжена. По данным генпрокурора, рассмотрено 241 заявление. 19 человек уже вернулись в Беларусь.