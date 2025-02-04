Швед про беглых белорусов: порядка 40 человек могут спокойно возвращаться, к ним нет никаких претензий
Президент Беларуси сегодня принял с докладом генпрокурора и поручил подготовить совещание о криминогенной ситуации в стране. Уровень преступности в 2024 году снизился на 14 %, достиг своего исторического минимума, причем во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе встречи был затронут ряд других тем. Не оставил глава государства в стороне и вопросы борьбы с коррупцией. Президент отметил, что его также интересуют более специфические вопросы по работе генеральной прокуратуры, в том числе возглавляемой Андреем Шведом комиссии для желающих вернуться на родину.
«Спасибо большое людям, что они поддержали нас». Лукашенко принял с докладом генпрокурора.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
К слову, по нашим наблюдениям, существенных нарушений закона во время избирательной кампании допущено не было, все прошло спокойно, достойно. Были небольшие правонарушения, которые носили признаки административного характера. Но в целом все прошло в строгом соответствии с законом.
Что касается комиссии по возвращению уехавших граждан на родину – работа будет продолжена. По данным генпрокурора, рассмотрено 241 заявление. 19 человек уже вернулись в Беларусь.
Андрей Швед:
Порядка 40 лицам даны разъяснения о том, что они могут спокойно возвращаться: у нас к ним нет никаких претензий. Но я знаю, что часть из них достаточно плотно обрабатывают иностранные спецслужбы. Мы знаем факты. Я думаю, что те люди, которые будут возвращаться, пускай сами и рассказывают. Сейчас в рамках разных документальных проектов, информационного противоборства мы будем давать им слово. И от них вы услышите, узнаете всю правду о том, как «сладко» живется за рубежом, какое к белорусам отношение и каким образом и кто препятствует возвращению наших граждан на свою родину. Любой, кто желает вернуться, обращайтесь. Вы получите объективную информацию, и все гарантии, которые установлены указом главы государства, бесспорно, будут выполнены.
Беларусь делает все, чтобы люди жили в безопасной среде. По оценкам генпрокуратуры, Беларусь – одна из самых безопасных стран на нашем континенте. Тем не менее расслабляться рано. Есть и новые вызовы – такие, как киберпреступность.