Аналитик БИСИ: «ОБСЕ – не организация, не саммит глав государств. Это несколько клубов по интересам»

20 мая в России сообщили о взятии Бахмута. В Киеве это опровергли, но признали, что ситуация действительно критическая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В такой ситуации логично, что роль третейского судьи, способного примирить стороны или хотя бы усадить их за стол переговоров, возьмут на себя международные организации. Та же ОБСЕ, цель которой обеспечивать безопасность в Европе и поддерживать сотрудничество. Но не надо быть экспертом, достаточно почитать сводку новостей, чтобы понять, что ни о какой безопасности в нашем регионе и речи не идет. А в международных организациях правят бал американские капиталы, а не принципы взаимопонимания, уважения и поддержки. Отсюда и имеем то, что имеем. Очень точно по этому поводу высказался наш Президент, назвав ОБСЕ, ООН и иже с ними «карманными собачками Запада». Изнанку мировых организаций обсудим с аналитиком Белорусского института стратегических исследований Анатолием Бояшовым.

Ольга Коршун, СТВ:

Александр Лукашенко упрекнул ОБСЕ в бездействии, мол, эта организация не прилагает никаких усилий, чтобы действительно содействовать прекращению боевых действий в Украине. Мы видим, что происходит все наоборот. Россия даже выступала против мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, потому что подозревала эту организацию в шпионаже на пользу Киева. И еще до этого инцидента были разные моменты в истории организации и ее отношения с миром. Как так получилось, что организация, которая ставила своей целью вроде бы понятные моменты – обеспечить мир, поддерживать отношения на нормальном уровне между странами – сегодня превратилась в то, во что превратилась?

Анатолий Бояшов, эксперт Белорусского института стратегических исследований:

Ситуация сложилась таким образом, что ОБСЕ как организация давно перестала существовать. Главный орган в любой международной организации – это всегда межправительственный орган, саммит глав государств, который находит консенсус. Сегодня ОБСЕ – это не организация, не саммит глав государств. Это несколько клубов по интересам, в числе которых выделяется трансатлантический блок, и он подминает под себя кадры, определяет, какие методологии будут главенствующими, какие бюджеты куда пойдут. Вы упомянули хороший пример, когда англичанин использовал камеру ОБСЕ, передавал данные с этих камер для корректировки огня по Донбассу. Вот с 2014 года в этой специальной мониторинговой миссии в Украине работало около 1 300 человек. Каждый из этих сотрудников действовал сам по себе, как правило, в интересах своих государств, сотрудники получают соответствующий инструктаж. И баланс кадров в той же ОБСЕ не всегда был обеспечен как на руководящем уровне, так и на уровне рабочих. Был сильный уклон в представительство западных государств. Если же наши граждане устраивались в эту организацию, то на них всегда смотрели косо, в их отношении всегда использовали дополнительные политические проверки на политическую лояльность. И если обнаруживалась такая государственная позиция, то их планомерно из работы ОБСЕ выжимали. Поэтому не удивительно, что перетекает наша работа на региональный уровень – в СНГ, ОДКБ и ШОС.

Ольга Коршун:

Досталось не только ОБСЕ, и ООН сегодня уже расписалась в своей неэффективности. Судя по последним событиям, мы видим, что даже каких-то членов российской делегации не допускают. Из Совбеза предлагают исключить Россию. Мы говорим о том, что против нас введены незаконные санкции – ОБСЕ закрывает глаза и уши, делает вид, что ничего не происходит. Может быть, действительно назрел момент переформатировать ООН и создать какую-то новую международную организацию, которая будет заниматься тем, чтобы поддерживать баланс сил?

Анатолий Бояшов:

Вопрос своевременный, актуальный. Здесь с одной стороны Соединенные Штаты мягко подталкивают весь остальной мир к реформам ООН. Тут надо помнить: чтобы реформировать ООН, надо реформировать Устав ООН, а это своего рода ящик Пандоры. Как это реформировать, никто не понимает. Как только вы откроете процесс переговоров в отношении реформ, сразу туда полетят различные реформы, и мы видим, что даже по безопасности мы не можем найти консенсус, что уже говорить о каких-то деталях. Тут надо еще понимать, что ООН в отличие от ОБСЕ – это вообще наш последний оплот международной демократии. ООН всячески мешает проводить Соединенным Штатам одностороннюю политику, потому что в ООН каждое государство имеет один голос, будь оно островное, малое, среднее или сколь угодно крупное. У каждого государства один голос, и это позволяет каждому государству быть услышанным. Тем же Соединенным Штатам для того, чтобы надавить на государство, все равно приходится вести переговоры в первую очередь. Поэтому надо понимать, что мы реформируем и как. У нас в настоящее время основной консенсусной позицией является реформирование в сторону справедливого географического представительства. Да, растет роль Африки в международных делах, растет роль Азии. И с этим нужно считаться.

С другой стороны будут продолжены различные провокации, посмотрите даже на нашу восточноевропейскую группу. С 1990-х годов наша восточноевропейская группа, где всегда был консенсус, вдруг часть ее стала членами ЕС, НАТО. И сегодня мы, исходя из этого, имеем то, что имеем. Словения всячески провоцирует вступление Беларуси в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Я уже не говорю даже о спецдокладчиках, которые, кстати говоря, ООН вообще не представляют, это уже сейчас открытая информация. Отдельные спецдокладчики ООН получают вплоть до 1 миллиона долларов, причем это финансирование идет в обход ООН. И если со спецдокладчиками в открытую говорить, то они сами сетуют, что так устроен рынок этой информационной экспертизы. Де-факто информация, которая поступает в ООН, всячески приватизируется долларом, частными донорами.