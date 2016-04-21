Экономика, социальная политика и ситуация в мире: Президент через полчаса обратится с Посланием к народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Стратегические векторы развития страны на ближайшее время. Буквально через полчаса Президент Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Это своего рода сверка часов исполнительной и законодательной власти. Такую форму публичных выступлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже почти два десятка лет.

В Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, представители дипкорпуса и средств массовой информации. Сейчас там работает съемочная группа СТВ. И на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Ольга Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию начнётся буквально с минуты на минуту. В Овальном зале собираются участники встречи – это и члены Совета Республики, и депутаты Национального собрания, и дипломаты. Как ожидается, всего в зале будут присутствовать более 400 человек. Атмосфера у нас деловая, но одновременно настроение у всех приподнятое – все в ожидании речи Президента.

Традиционно в нашей стране к таким событиям большое внимание. И это немудрено, ведь Послание Президента – это анализ текущей ситуации в стране и стратегия ее развития как минимум на будущий год.

О чем будет говорить Президент в своем 19-м Послании, предугадать, конечно, сложно. Известно, что речь Александра Лукашенко будет состоять из тематических блоков. Самым масштабным станет экономический блок. Речь пойдет о планах и задачах на этот год.

В кулуарах, конечно, активно обсуждают предстоящую речь Президента. Но, в основном, участники встречи сходятся в том, что в центре внимания будет экономический блок, но силен будет и социальный блок. К примеру, Президент будет говорить о повышении уровня нашей медицины.

Я предлагаю послушать участников встречи и их мнения о том, на чем сконцентрирует внимание глава государства.

Виктор Пинчук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Глава государства четко и жестко ставит перед правительством вопросы, связанные с ростом экономики. И, по сути дела, все должны – и директорский корпус, и депутатский, и члены правительства знать одно: будет экономика – будет повышение социального уровня в нашем государстве. Ведь наше государство имеет основную политику, социально направленную. То, что производится, и весь валовый продукт должен быть направлен для расширения государственных проблем, связанных с улучшением жизни нашего народа.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если говорить об ожиданиях, то, конечно, дальнейшее развитие отрасли здравоохранения: дальнейшее повышение качества оказания медицинской помощи, дальнейшая работа по укомплектованию первичного звена, дальнейшая работа по развитию высокотехнологичных методов лечения, диагностики в том числе. Медицинский туризм – это тоже очень важно, потому что когда наши коллеги узнают о тех достижениях, которые есть в Республике Беларусь, конечно, с удовольствием наши специалисты едут с докладами за границу, достаточное количество иностранцев приезжают, чтобы получить медицинскую помощь у нас.

В зале сейчас идет очень живое общение, а участники встречи все гадают, о чем же будет говорить Президент. Конечно, экономика и социальная политика.

Кстати, отличительная особенность Послания белорусского лидера в том, что он обращается не только к Национальному собранию, но и ко всему белорусскому народу в целом.

Например, в прошлом Послании Президента социальный блок был очень силен. В этом зале говорили и о регулировании цен, и о тарифах ЖКХ, и о так называемом «декрете о тунеядцах».

Как ожидается, сегодня глава государства тоже остановится на вопросах социальной политики. А это и здравоохранение, и образование, и реформирование пенсионной системы.

После того, как Александр Лукашенко закончит выступление, парламентарии смогут обратиться к нему с вопросами.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь-1» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция из Овального зала Дома правительства начнется в 11.00.

Телеверсия Послания будет показана в эфире белорусских телеканалов в 21.00.

Грядущее Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию сегодня самая обсуждаемая тема в обществе. О важнейшем политическом событии не только этой весны, но и всего года говорят по дороге на работу и во время утренних прогулок. Белорусы предполагают, что главные тезисы главы государства, прежде всего, коснутся экономической ситуации и социальной сферы.



Белорусы:

Конечно, тем много, но, честно говоря, на данный момент больше волнует вопрос, связанный с экономикой, с заработной платой.



Поддержка семьи нас интересует. Интересует развитие сети детских садов.



Улучшение работы нашей промышленности, работы экономики.



Хочется жить спокойно, уверенно, чувствовать почву под ногами.

Людей, я думаю, больше будет интересовать внутренняя политика нашего государства: вопросы пенсии, зарплат, занятости населения.



Для моего поколения – это здоровье. Для молодежи – работа.



О новом указе пенсионном. Я думаю, о коммунальных услугах. О строящейся атомной станции.



Больше экономические вопросы будут поднимать. И взаимоотношения между странами.



Сейчас меняются деньги. Скорее всего, это тоже затронут. Наверное, все-таки экономика.



На все сто – о развитии экономики, о преодолении трудностей, которые у нас есть. И зарядка оптимизма как высших руководящих органов, так и нас, рядовых жителей Беларуси.