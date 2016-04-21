Что хотят услышать жители страны в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию?

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже почти два десятка лет. И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и стратегия ее развития на ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные ориентиры на ближайшее будущее уже через несколько часов глава государства озвучит в парламенте. Своего рода сверка часов исполнительной и законодательной власти. По традиции, в Овальном зале Президент поднимает самые разные и наиболее актуальные вопросы. Ежегодное Послание – это и точка зрения, и требования, и анализ текущей ситуации, и подведение итогов.

Экономика, внешняя политика, медицина, образование – все, что волнует страну сегодня и становится вектором дальнейшего движения.

Лариса Богданович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по труду и социальным вопросам:

Радует то, что всегда, везде и на всех уровнях глава государства говорит о том, что социальная политика государства не пострадает. И, как мы видим, как бы тяжело не было, социальные обязательства перед гражданами нашей страны выполняются.

Алексей Кузмич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Сегодня по плану на пятилетие намного уменьшился объем строительства жилья, поэтому не останется этот вопрос без внимания. И, конечно же, будет дано освещение выхода строителей на зарубежное строительство. Это будет обязательно в Послании.

В Овальном зале, прежде всего, народные избранники, а также члены правительства, дипломаты, белорусские и зарубежные гости. Впрочем, трансляции передадут все, что будет звучать в парламенте. Это Послание не только представителям власти – всему белорусскому народу.

Белорусы:

Возможно, о каких-то перспективах для молодых семей в нашей стране. О системе образования, перспективах развития.

В первую очередь, коммунальные услуги. Наверное, Президент затронет этот вопрос.

Вопрос повышения пенсионного возраста.

Традиции выступлений главы государства перед парламентом уже много лет. В Беларуси эта практика появилась в 1997 году. Впрочем, опыт такой широко используется с давних времен и в других странах. В США, например, с 18-го века. Там Президент выступает перед Конгрессом. В Великобритании и вовсе с 13-го столетия. Каждая новая сессия парламента начинается с тронной речи монарха. В каждой стране это важное политическое событие, к которому приковано внимание общественности, в том числе мировой.

Георгий Атаманов, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Мы ожидаем от этого выступления таких оценок той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Я имею ввиду социально-экономическую, общественно-политическую ситуацию. Как будут развиваться события дальше по внутренней и внешней политике. Очень бы хотелось, чтобы эти кризисные явления, которые имеют место быть, были преодолены максимально быстро и с наименьшими потерями.

Главная задача Послания – обозначить общие задачи и цели для дальнейшего развития страны, а значит, в первую очередь, наметить ориентиры для исполнительной и законодательной власти.