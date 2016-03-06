Экономические точки соприкосновения Беларуси и Китая: совместный репортаж СТВ и Центрального телевидения КНР

Новости Беларуси. На этой неделе Международный валютный фонд официально признал китайский юань мировой резервной валютой. Еще одно свежее подтверждение того, что КНР сегодня – один из мировых экономических центров силы.

На этой же неделе журналисты Центрального телевидения Китая прилетали в Беларусь. Документалисты взяли интервью у Президента Александра Лукашенко о перспективах белорусско-китайских отношений. В частотности, о строительстве технопарка «Великий камень». Это точка под Минском станет важным узлом нового «Шелкового пути». Проекта, как считают некоторые, способного оказать очень сильное влияние на экономику как Европы, так и Азии. Но это если говорить о прогнозах и теориях. На практике есть очевидный факт: Китай и Беларусь рассматривают друг друга как стратегических партнеров.

Этот репортаж мы подготовили с помощью наших коллег с Центрального телевидения Китая, чтобы лучше понять, какие у нас экономические точки соприкосновения.

Инициатива «Один пояс, один путь», выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином, вызвала интерес во многих государствах, в том числе и в Беларуси. Укреплению двусторонних связей поспособствовал визит председателя КНР в Минск. Практическое сотрудничество расширяется во всех сферах – от торговли до развития логистических систем. Беларусь имеет все шансы стать одним из важнейших центров при реализации инициативы строительства экономического пояса «Шелкового пути».

Он охватит несколько десятков стран с населением в три миллиарда человек и перекроит карту мировых грузоперевозок. Азиатские товары сейчас преимущественно попадают в Европу морем. Быстрее и выгоднее – вариант сухопутный. Только вместо караванных троп, как в древности, Запад и Восток свяжут современные магистрали.

Беларусь одной из первых поддержала глобальную инициативу Китая. Для нее это отличная возможность конвертировать свой транзитный потенциал в реальные доходы. Одним из важных стратегических звеньев новой гигантской транспортной цепочки станет китайско-белорусский технопарк «Великий камень».

Технопарк в 25 километрах от Минска строят по прообразу Китайско-сингапурского индустриального парка в Сучжоу. В свое время он превратил этот город в современный мегаполис. Кстати, «Великий камень» для Китая – крупнейший совместный проект в Европе. Объем инвестиций превысит 5 миллиардов долларов. Результат в том числе и стратегических отношений на высшем политическом уровне. Александр Лукашенко 8 раз посещал Китай. А только в 2015 году главы государств встречались трижды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Один пояс, один путь». Так называется новый фильм, который выйдет в эфир китайского телевидения в июне.

Документалист и телевизионщик Лу Чжиган известен своими фильмами о масштабных проектах. В Беларусь его привели съемки новой ленты.

Непринужденный разговор за чашкой китайского чая. Это интервью Александра Лукашенко войдет в новый фильм. Экономический пояс «Шелкового пути» – жемчужное ожерелье длиною в тысячи километров. И одна из жемчужин – в самом сердце Беларуси.

Лу Чжиган, режиссер и исполнительный продюсер документальных фильмов телеканала «Наука и образование «Центрального телевидения Китая»:

Руководитель КНР Си Цзиньпин назвал данный проект жемчужиной экономического пояса «Шелкового пути». Какие ожидания у вас от строительства Китайско-белорусского индустриального парка?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ожидаем (и уже начали осуществлять эту идею) самых серьезных инвестиций в этот проект на территории Беларуси. Здесь должны быть созданы, и это наше жесткое требование с Си Цзиньпином, предприятия, выпускающие продукцию нового поколения. Почему? Надо понимать, что Беларусь в центре Европы, а Европа, Европейский союз – это высокотехнологичный союз. Создавать здесь продукцию прошлого века и пытаться потом продать на этих рынках бесперспективно. Поэтому нужно создавать очень хорошего уровня продукцию для того, чтобы ее здесь реализовывать. Согласитесь, что Беларусь как никакая другая страна к этому готова и подходит для этого. Мы имеем очень разветвленную инфраструктуру. Особенно железные дороги, автомобильные, воздушный транспорт. Здесь средоточие, здесь перекресток всех этих путей.

«Великий камень» – это великие возможности и новые технологии. По расчетам специалистов, Беларусь, развивая технопарк, может увеличить ВВП на четверть, а то и наполовину. Создать тысячи новых рабочих мест.

Экономический пояс «Шелкового пути» – это, с одной стороны, ускоренный путь товаров к рынкам. В среднем время доставки сократится вдвое. С другой – локомотив развития. Азия сегодня – центр мировой экономики. Львиная доля товаров производится здесь. А Беларусь – на пути с Востока на Запад.

Лу Чжиган, режиссер и исполнительный продюсер документальных фильмов телеканала «Наука и образование «Центрального телевидения Китая»:

В каких сферах надо активизировать взаимодействие для достижения общих целей?

Александр Лукашенко:

Самое главное, создавая вот этот промышленный кластер, не допустить создание неких разделительных барьеров. Но мы это учитывали изначально. И, учитывая это, мы заявили о том, что наш проект открыт для всех. Этот проект не направлен против кого бы то ни было. Величие этого проекта – в великой идее объединения. Объединения экономического, торгового. А следом за этим обязательно придет единение культур, идей и людей. Вот это величие этого проекта.

Китай и Беларусь сотрудничают по разным направлениям, в том числе и по глобальным проектам. Свидетельство тому – недавний запуск белорусского спутника с помощью китайского ракетоносителя. Проект «Великий камень» станет очередным шагом на этом пути.