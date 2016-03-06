Президент Беларуси вручил Ордена Матери в канун 8 Марта

Новости Беларуси. Если нерадивые чиновники от Кондрата Крапивы заслужили вечно актуальные в любом обществе сатирические характеристики, то представительницы белорусских женщин на неделе получили кроме цветов к предстоящему празднику – 8 Марта – еще и госнаграды. Президент вручил их за выдающиеся достижения. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ присоединяется к поздравлениям.

Любой палец на руке порежешь – болит одинаково. А здесь собрали воедино целый кулак. Котовы – многодетные супруги. Сейчас в стране 80 тысяч таких семей. А в них живёт больше белорусов, чем в Могилёве, откуда Владимир и Мария.

Мария Котова, многодетная мама:

Первая мысль, которая мне пришла в голову: слава Богу, что у меня пятеро детей!

Мария – мама для пятерых детей, Владимир – отец ещё и для церковного прихода, руководитель Центра защиты материнства и семейных ценностей при епархии. Матушка пожертвовала театральными подмостками ради главной женской роли на семейной сцене – быть супругой и мамой.

Мария Котова, многодетная мама:

Развлечения, тусовки, даже какие-то салоны – это все пустое.

«Спасибо» за большие и счастливые семьи мамам страны на неделе сказал глава государства.

Среди приглашённых – Мария Котова. Церемония в зале для государственных наград, а атмосфера волнительная и душевная. Речи не приглаженные, говоря по-современному, без мейкапа. Во Дворце Независимости звучит то, что тревожит материнские сердца.

Мария Котова, многодетная мама:

Один ребенок в семье – эгоист. Двое – соперники. А трое – это уже команда. Это не только очень радостно, но и экономически выгодно в нашем государстве.

Отеческая забота о материнстве отмечена в мировых рейтингах. Беларусь на 25 месте. Но для наших женщин куда заметнее – пособия, услуги социальной няни, а с прошлого года и солидный семейный капитал.

Наталья Жилич ждёт шестого ребёнка и первого мальчика. Поэтому предстоящее новоселье на втором плане. Для большой семьи – больше квадратных метров.

Наталья Жилич, многодетная мама:

Сейчас строим дом, большой, светлый, свой собственный. Кредит льготный получили.

Елен Козулева, начальник отдела Гродненской региональной таможни:

Лицо у женщины в Беларуси стало другое. И в нашей службе соответственно. У нас много женщин теперь, которые занимают руководящие должности.

Орден Матери – за самый мирный подвиг – рождении и воспитание пяти и более детей. Эту награду вручает только Президент. Самое родное для многих слово «мама» в Беларуси ещё и самое почётное звание. Это месседж политики Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая сложная, ответственная и важная профессия на земле - растить и воспитывать детей. Вот тут без вас никуда.

Спасибо вам за то, что из множества жизненных путей вы выбрали наиболее благородный, наиболее важный для нас сегодня – материнство.

За словосочетанием «демографическая политика» сотни тысяч счастливых матерей. За пять лет прекрасная половина подарила стране более полумиллиона граждан. В прошлом году – рекорд за всю историю независимости. «Я – родился» громко заявили 120 тысяч белорусов. Это население восьми средних райцентров.

Вот они – красивые лица отечественной медицины, науки, аграрной отрасли. Все эти сферы женского рода и, как белоруски, с каждым годом хорошеют. Тому подтверждение и торжественна встреча во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Составляя большинство населения Беларуси, вы, тем не менее, вносите неоценимый вклад в укрепление молодого суверенного государства, в развитие всех его сфер и обеспечение благополучного будущего. Немало дочерей белорусской земли вписали яркие страницы в историю нашей Родины.

Наши современницы осваивают перспективные профессии, новейшие технологии и в то же время сохраняют лучшие душевные качества.

Белорусские женщины всегда в форме, и неважно на службе они или дома. И не только женщины спортсменки готовы положить мужчин на лопатки или заткнуть за пояс. Они совмещают семейные заботы с успешной карьерой, пальму первенства с умение вдохновлять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Женщины – самые красивые, самые прекрасные. Дай Бог, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы беды вас всегда миновали, проходили стороной. И если Господь есть на свете (а говорят, он есть), то он обязательно защитит вас, тружениц, и тех, кто сегодня дарит нам самое главное – детей.

Красивые и сильные. Неважно, в белых халатах, в поле или в школьном классе, даже в строгих мундирах белоруски держаться изящно. И способны преобразить деловой и строгий Дворец Независимости. За их лёгкой походкой стремятся лучи и мелодии весны.

А уже дома, пусть и с государственными наградами, они такие родные и наши. В их заботливом взгляде – любовь и красота нашей синеокой Беларуси.