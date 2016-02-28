Эффективность экономики и соцзащита: как будет работать антикризисный Указ Президента?

Новости Беларуси. О подобных вызовах на неделе много говорил Президент – и в понедельник, общаясь с правительством, и день спустя, документально, в Указе главы государства, который по сути определяет меры повышения эффективности экономики. Среди ключевых направлений добросовестная конкуренция, диверсификация экспорта, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, создание новых производств, снижение ставок по кредитам и дополнительная поддержка малоимущих и семей, воспитывающих детей. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ обобщила.

Указ 78 уже окрестили антикризисным. По сути, так и есть. Это четкие ориентиры, рекомендации и даже требования, с помощью которых белорусская экономика должна взять курс на оздоровление. Своего рода рецепт для управленцев. Главных акцентов два – эффективность экономики и социальная защита.

Предприятия должны работать с прибылью. Себестоимость продукции – снизить на 25 процентов. Руководители предприятий уже ищут резервы для выполнения задачи.

Анатолий Гришук, генеральный директор мясокомбината:

Бесспорно, мы об этом думаем. И каждый год думаем. Еще проценты не считали, но то, что резервы у всех есть, однозначно. Людей сокращать – это самое неправильное. Если человеку мы платим 10 миллионов, но он пользы принесет на 20 миллионов, то нужно уже оставлять. Есть над чем работать – энергия и прочие расходы.

Кстати, поддержку от государства получат только те предприятия, которые выполнят требования.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы видим сегодня внутренние резервы, которые, может, и не ограничиваются 25%. Сегодня очень серьезные подвижки можно сделать в растениеводстве. Изначально необходимо правильно спланировать посевные площади в Республике Беларусь. Приоритет должен отдаваться именно тем культурам, которые будут обеспечивать экономическое развитие.

Два в одном: инвестиции и диверсификация рынка. Арабские Эмираты меняют стратегию аграрного комплекса. Белорусы готовы занять нишу.

Алексей Богданов, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Теперь стратегия Эмиратов и других стран этого региона – инвестиции в сельхозсектор тех стран, где есть водные ресурсы. Это Беларусь, Украина, Российская Федерация. Поэтому мы хотим этот кусок пирога и на себя затянуть.

Вот по такой схеме и предстоит работать отныне. Снижение затрат, экспорт и импортозамещение. Последнее с выручкой как минимум на 600 млн долларов США.

Местным властям еще придется поломать голову, как каждый год за счет новых производств трудоустроить 50 тысяч человек. Вот положительный пример. Одно из предприятий Гродненской области. Здесь делают химические реагенты. Готовятся к расширению.

Сергей Тишков, директор предприятия:

В настоящее время на предприятии работает 20 человек. По проекту запуск второго пускового комплекса намечен в этом году. Общее количество работников увеличится примерно на 100 человек.

Отечественные разработки нужно активно внедрять в производство. Это грамотный ход, уверены эксперты, инновационное производство – инвестиции в будущее.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Нужно создавать нам новые продукты. А что такое новый продукт? Это тот продукт, которые формирует совершенно новый рынок. Это может быть какое-то лекарство, это может быть биотехнология по выращиванию скота, нанотехнологии, биотехнологии. И у нас есть такие инновационные организации, которые ведут достаточно перспективные исследования.

На этом предприятии полностью компьютеризированное оборудования. «Made in Belarus». Здесь зерно сушат, очищают, разделяют по весу и упаковывают.

Евгений Жилич, научный сотрудник лаборатории РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Производительность данной линии составляет 10 тонн в час. Он обрабатывает зерновые, зернобобовые и семена рапса.

Один из тезисов Указа — приватизация. На принципах прозрачности. Схема в стране определена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приватизация, продажа госсобственности - это самый серьезный вопрос. Мы сегодня продаем то, что не совсем нам принадлежит. Там труд наш, поколений людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам.

Деловую инициативу нужно поощрять. Стоящим идеям предпринимателей – дать зеленый свет. Резерв для белорусской экономики действительно большой. И вот, как говорится, доказательство. Руководитель небольшого частного предприятия, на котором производят подстанции-трансформаторы для нефтедобывающих компаний. Такое оборудование когда-то импортировали в Беларусь. Сегодня предприятие, в том числе, работает и на экспорт. Было 80 сотрудников, сегодня более 100. Выручка за прошлый год 11 млн долларов, в этом – к маю договоры заключены уже на 7,5 миллионов.

Андрей Липский, генеральный директор производственного предприятия:

Я как директор весь прошлый год был сконцентрирован, в первую очередь, на сбыте. То есть у меня было очень много командировок, была проведена огромная работа по себестоимости, по структуре закупаемых материалов. Несмотря на то, что достаточно жесткие требования по качеству, мы сумели свести долю импорта примерно к 15% в материальных затратах.

Экономить в нынешних условиях придется всем. В том числе энергетикам и коммунальщикам. Возмещение тарифов населением, конечно, возрастет. Скоро платить будем пополам – население и государство. Но затраты ЖКХ нужно сократить, то есть удешевить. А нуждающимся выплатят субсидии.

Валентина Яковлевна озадачена. Живет за пенсию. Ухаживает за мужем-инвалидом. Отправляемся в расчетно-справочный центр.

Работать система будет вот как. Данные и о пенсиях, и о зарплатах – в соответствующих базах. Есть сведения и о начисленных квартплатах. Можно высчитать, сколько семья получает и какой процент от дохода платит за жилье. Если коммунальные расходы окажутся выше определенного процента (предположительно 20 – для горожан, 15 – для сельчан), то сумму превышения возместят. То есть если вы платите 25 процентов от семейного заработка, то 5 процентов вам вернут.

Галина Белоусова, юрисконсульт расчетно-справочного центра:

Например, для пенсии в 3 миллиона, если жировка будет превышать более 600 тысяч, государство будет предоставлять субсидию.

Порог превышения и четкий алгоритм работы обещают разработать к маю. А внедрить и выплачивать жилищные субсидии планируют с октября. Кроме того, в бюджете появится резерв для социальных выплат. 8 трлн – на республиканском уровне, и почти 3 – на местах. Эти деньги позволят увеличить адресную помощь.

Кстати, уже с 1 марта подрастет бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения сегодня он составляет 1 миллион 591 тысяча рублей.