Дзермант: визит в Китай – очевидное поражение Запада, ему не удаётся нас изолировать

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего от Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Целую неделю мировые СМИ обсуждали визит белорусского Президента Александра Лукашенко в Китай. Было очень много мнений, догадок и даже конспирологии. Всем интересно, о чем же договорились лидеры Беларуси и Китая. На наш взгляд, никаких особых загадок там нет – белорусское государство последовательно разворачивается на Восток, коль уж Запад объявил нам санкционную и дипломатическую войну. А визит в Китай – это очевидное поражение Запада, поскольку ему не удается нас изолировать и нанести катастрофический экономический урон. Вместо высокомерных и чванливых европейцев мы находим партнеров в других частях мира. Но визит в Китай Александра Лукашенко, конечно же, нужно рассматривать в глобальном контексте. Например, в интервью китайским журналистам он не зря предложил идею совместной промышленной политики между Беларусью, Россией и Китаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы серьезно ведем диалог с вами по промышленной политике. Недавно мы с Россией определились, что у Беларуси и России единая промышленная политика. Почему бы не подключиться Китаю? Давайте начнем с Беларуси, а потом объединимся втроем: Россия, Беларусь и Китай. А это как раз то, что действительно беспокоит наших противников на Западе – формирование альтернативного экономического и технологического полюса в Евразии. Обратите внимание на визиты и контакты лидеров России, Беларуси, Китая и Ирана между собой, на заявления в поддержку России со стороны северокорейского руководства. И все это происходит на фоне антироссийской истерии и антикитайских действий западных элит, взявших курс на конфронтацию с коллективным Востоком. В этой связи наш евразийский блок будет приобретать реальные очертания. И это не просто догадка, мы знаем, что готовится визит Александра Лукашенко и в Иран. И здесь мы видим признаки четкой и согласованной между основными евразийскими игроками стратегии. К этой большой картине мы можем добавить и маленькие штрихи, показывающие суть нашей внешнеполитической стратегии. Напомню, что недавно нашу страну с визитом посетил руководитель Республики Абхазия, он встречался с Александром Лукашенко. Сейчас в Абхазии обсуждают идею переноса переговоров с Грузией из Женевы на более нейтральную и приемлемую площадку. Хотя бы потому, что Швейцария перестает быть нейтральной страной, она стала следовать в американском и натовском фарватере. Так вот, Минск может стать заменой Женеве, что соответствует нашему стратегическому интересу – все конфликты и проблемы в Евразии должны решаться без западного посредничества, мы должны создавать собственные институты сотрудничества, развития и безопасности вместо западоцентричных.

Именно поэтому Беларусь подала заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества, а Китай поддержал ускоренную процедуру нашего туда вступления. Именно поэтому Беларусь поддержала китайские подходы и принципы по обеспечению безопасности в мире и урегулированию конфликта в Украине. Лукашенко – Си Цзиньпину: «Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов». Подробности. И это не просто ритуальные слова и заявления. На наших глазах начинает формироваться новый многополярный мир с новыми институтами и подходами, отличными от западного неоколониализма. И Беларусь оказывается в авангарде этого процесса вместе в ведущими державами Евразии. В рамках западных моделей нас всегда рассматривали как неких «отстающих», «двоечников», которые почему-то не хотят интегрироваться в ЕС и коллективный Запад. Оказалось, что наш народ и наш лидер просто проявили мудрость. Тогда, когда выбрали союз с Россией, когда предвидели возвышение Китая, когда не сдали свой суверенитет американцам и евробюрократам. И поэтому сейчас мы можем проводить самостоятельную политику, основанную на национальных интересах, и на равных общаться с геополитическими и экономическими гигантами, развивать с ними взаимовыгодное сотрудничество.