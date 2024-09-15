Журналист из США: в Америке всё пропитано ложью

Надежда Сасс, ведущая:

Какая главная цель данного публичного появления глав спецслужб в Великобритании и США?

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Если вы помните, может быть, 4 года назад бывший глава ЦРУ господин Помпео сказал, что одна из наших главных задач – врать, вводить в заблуждение, дезинформация. Он это говорил перед своими людьми. И как Владимир Путин сказал, Запад – это империя лжи. И действительно я как человек, который живет в Америке, вижу, как здесь все пропитано ложью. Каждый день я вижу ложь. Все наше общество построено на лжи. Поэтому, когда выступают главы ЦРУ и МI6, надо думать не что они хотят сказать, а как они врут, почему они лгут, чего хотят добиться.

Все действительно очень хорошо, выступление хорошее, спланированное событие, но дезинформация. Они хотят показать миру что-то, что реально не так. Например, что везде угроза, нам, бедная Америка и Великобритания, угрожает страшный Китай, страшная Россия. Вот интересно, я хотел их спросить. Русские войска, китайские войска, они на границе с США? Они в Мексике, в Канаде? Они угрожают США? Нет, не угрожают. Американские войска где? Они на границе с Китаем? Они на границе с Россией? Да, это так. Кто кому угрожает?