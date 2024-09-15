Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Западные спецслужбы работают с украинскими националистами уже, по-моему, с 1946 года как минимум. У них там глубокие корни, тесные связи, они хорошо знают друг друга, и у них уже давно хорошо поставлена цель – поставить Россию, Беларусь на колени. Тогда был Советский Союз. Поэтому они просто продолжают эту работу, которая продолжается почти 80 лет.

Ничего удивительного, что, когда пришел к власти такой неопытный, глупый президент, они быстро его поставили на колени и сказали: господин комик, актер, сейчас у нас для вас очень хорошая роль. Вы будете играть великого президента, украинского националиста. И вы будете вести войну против России и победите ее, потому что мы вам так сказали. Я очень хорошо помню это время, потому что в 2018-2019 годы я часто был в Киеве и помню эту эйфорию, что будет мир, будет новый президент (как раз весной 2019 года был в Киеве), будет мир с Россией, Зеленский сейчас президентом будет. Я помню, какие злые были националисты в самом начале. Они думали, что Зеленский предатель, который заключит мир с Москвой.