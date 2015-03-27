Двусторонние отношения Беларуси и Евросоюза – главная тема форума «Минский диалог-2015»

Новости Беларуси. Беларусь стала гарантом стабильности в восточноевропейском регионе. Такую мысль 27 марта высказал первый заместитель министра иностранных дел нашей страны на форуме «Минский диалог -2015».

Александр Михневич подчеркнул, что республика – единственное государство среди участников «Восточного партнерства», в котором нет территориальных споров с соседями, а также конфликтов на межнациональной почве. Это подтверждают и международные эксперты.

Форум собрал в Минске несколько десятков человек. Среди них дипломаты, бизнесмены, политики и представители международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расим Мусабеков, политолог (Азербайджан):

Такой имидж, как место, где пытаются найти возможность для урегулирования конфликта, оно может способствовать тому, что те проблемы, которые есть у Беларуси с Евросоюзом, могут в диалоговом режиме, возможно, и разрешиться.

Олег Рыбачук, политолог (Украина):

Украина и Беларусь никогда не имели каких-то конфронтационных сценариев развития. Со стороны Беларуси говорилось о том, что Беларусь не видит для себя никаких угроз в выборе Украины. Беларусь готова развивать двусторонние отношения на новом уровне.

В центре внимания сегодня двусторонние отношения Беларуси и Евросоюза, а также перспективы нашей страны в программе «Восточного партнерства». Как известно, делегация Республики примет участие в саммите. Он пройдет в столице Латвии в мае.

Международные эксперты также обсуждают будущее Евразийского экономического союза. В том числе перспективы его взаимодействия с Западом.

Денис Мельянцов, аналитик Института стратегических исследований (Беларусь):

Я думаю, что рижский саммит может быть полезен для отношений Беларуси с Европейским союзом. Сейчас находимся в очень длительной стадии переговоров по упрощению визового режима. По большому счету, практически уже стороны готовы к тому, чтобы парафировать соглашения. Здесь открываются некие перспективы для того, что свести диалог с Европейским союзом от каких-то абстрактных политических тем к конкретным вещам, которые здесь и сейчас могут облегчить жизнь простым людям и сделать, например, возможности для бизнеса лучше.