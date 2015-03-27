Беларусь и Евросоюз обсудили совместную программу действий против нелегальной миграции

Новости Беларуси. Беларусь и Евросоюз вместе против нелегалов. Проблемы миграции обсудили в Минске представители Министерства внутренних дел нашей страны и Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь шла о доработке совместного проекта «Партнерство ради мобильности».

Его инициатором выступил Европейский союз в рамках Восточного партнерства. Данный документ содержит широкий спектр вопросов, связанных с незаконной, трудовой и вынужденной миграцией.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Мы ожидаем, что будет реализован целый ряд проектов международной технической помощи, в том числе с помощью международных организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь. И Республика Беларусь укрепит потенциал правоохранительных органов, неправительственных организаций и общественных объединений, которые работают в области миграции. То есть мы фактически поднимем, наверное, на несколько новый уровень вообще деятельность, которая происходит в Республике Беларусь в области миграции.

Ожидается, что совместную декларацию «Партнерство ради мобильности» подпишут уже в мае в Риге.

Документ на данный момент поддерживают около десяти стран-членов Евросоюза.