Александр Лукашенко: Страна тогда может считаться безопасной, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня

Новости Беларуси. Президент считает необходимым поддерживать перспективные наукоемкие производства. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 марта, посещая предприятие «Пеленг». Оно входит в состав Госкомвоенпрома.

Экономические показатели Комитета по итогам года хорошие. Как отметил председатель ведомства Сергей Гурулев, идет поиск новых рынков. В 2014 году на экспорте уже заработали более 800 миллионов долларов.

Глава государства ознакомился с новыми и перспективными образцами вооружений. Александру Лукашенко доложили также о выполнении его поручений по реализации проектов создания отечественной космической техники.

Президент посетил корпус, где собирают и испытывают космическое оборудование. Пообщался Александр Лукашенко с трудовым коллективом и поделился своими впечатлениями от посещения завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник предприятия «Пеленг»:

Понравилось ли вам на нашем предприятии?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я когда вас вижу, то мне все очень нравится. Главное – это люди. Мне предприятие понравилось, вы работаете, ни у кого денег не просите. Это редкость в наше время, к сожалению. Поэтому предприятие не может не понравиться. Вы, конечно, молодцы, руководителя вашего я не хвалю – он у нас и так уже захвален настолько, чтобы не испортился только. Уже отмечен его ратный труд и подвиг. Дай бог, чтобы здоров только был. Это для него главное. Я так понимаю, вы тоже к нему особых претензий не имеете? То есть шевелится еще? Ну, и слава богу. Для меня это самое главное: если руководитель шевелится, надо отдать ему должное, то и к нему претензий быть не может. Вам спасибо за то, что вы поддержали его в свое время. Я, честно говоря, не верил, что он может так быстро сориентироваться и создать новые площади, новые мощности. Мой интерес был в одном: страна только тогда может считаться безопасной и иметь перспективы для существования, а нам же и развитие надо, в том числе и для развития, если она будет заниматься технологиями завтрашнего дня. Вот ваше предприятие, я публично об этом не раз говорил, атомная станция, которую мы строим, в деревообработке много чего делаем, вершиной чего, может быть, будет Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат. Это будет то, что нам нужно. И таких направлений у нас достаточно прорывных, в том числе и в обороноспособности. Поэтому было поставлено много задач. И я хочу сейчас, мы же экзамен сдаем перед вами, с другой стороны, и вы со мной будете сдавать экзамен перед белорусским народом: вот, что мы сделали передового? Народ должен это видеть, что у нашей страны есть будущее, есть завтра.

Александр Лукашенко отметил, что в первую очередь внимание в Беларуси будет уделяться предприятиям, работающим на местном сырье. В них и будут инвестировать.

Людей интересовали перспективы строительства арендного жилья для сотрудников предприятия. Президент считает это возможным. Как и выделение дополнительных земель для расширения предприятия «Пеленг».