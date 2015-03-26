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Российские специалисты прибыли в Беларусь для проверки мясокомбинатов

26 марта 2015 14:09
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Новости Беларуси. Российские специалисты прибыли в Беларусь для проверки мясокомбинатов. Это одно из условий возобновления экспорта свинины в Российскую Федерацию. На минувшей неделе в Минске аграрные ведомства двух стран договорились о проведении взаимного аудита предприятий, поставки с которых ограничены из-за генома вируса африканской чумы.

По итогам инспекций вопрос о полном возобновлении поставок белорусской свинины в Россию должен разрешиться на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Предприятия Беларуси

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