Новости Беларуси. Российские специалисты прибыли в Беларусь для проверки мясокомбинатов. Это одно из условий возобновления экспорта свинины в Российскую Федерацию. На минувшей неделе в Минске аграрные ведомства двух стран договорились о проведении взаимного аудита предприятий, поставки с которых ограничены из-за генома вируса африканской чумы.

По итогам инспекций вопрос о полном возобновлении поставок белорусской свинины в Россию должен разрешиться на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.