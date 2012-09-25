Двое морских пехотинцев пойдут под трибунал за осквернение тел убитых в Афганистане

Новости США. Двое морских пехотинцев пойдут под трибунал. Такое решение вынес глава Министерства обороны США. Солдаты понесут наказание за надругательства над телами погибших боевиков.

Зимой этого года в сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как американские военные с энтузиазмом фотографируются с телами афганцев и оскверняют их. Солдаты также обвиняются в ряде других преступлений, в том числе в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

На данный момент в Афганистане находятся около 20 тысяч морских пехотинцев США. Всего же в республике — более 90 тысяч солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.