Владимир Андрейченко: На сегодняшний день в парламентском портфеле уже 80 проектов

Новости Беларуси. Не менее напряженная работа предстоит и депутатам нижней палаты парламента. В центре внимания народных избранников 2 апреля более десятка вопросов. Они охватывают самые различные сферы: от социальной и экономической до экологической.

Среди самых значимых документов на повестке дня парламентариев законопроекты по вопросам пенсионного обеспечения, минимальной заработной платы, укрепления национальной безопасности и территориальной целостности страны, совершенствования законодательства по вопросам охраны окружающей среды.

В период сессии реализовать планируют и насыщенную международную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К открытию сессии мы подошли с солидным пакетом законопроектов. На сегодняшний день в парламентском портфеле уже 80 проектов, принятие которых, несомненно, будет способствовать развитию экономики, обеспечению социальной защиты населения, совершенствованию судебной системы, укреплению национальной безопасности страны.