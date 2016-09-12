Драгомир Карич о дне выборов: «Удивительно то, что я сегодня видел: семьями, с детьми, многие одеты в национальную одежду»

Драгомир Карич в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Егор Хрусталёв:

Я хочу представить вам – наш гость, Драгомир Карич. Если вы сегодня следили за новостями, мы обнимались перед началом программы. Но вы в середине дня обнимались с главой государства на выборном участке.

Драгомир Карич, наблюдатель (Сербия), депутат парламента Сербии, почётный консул Беларуси в г. Белград:

Добрый вечер. Поздравляю с праздником. Естественно, выборы – это праздничный день. Я наблюдатель не только в вашей стране со стороны сербского парламента, но наблюдал и многие другие страны. Удивительно то, что я сегодня видел: семьями, с детьми, многие одеты в национальную одежду. Улыбчивые.

И, конечно, я уже с пятницы смотрел, пятницу и субботу, и сегодня, прямо с восьми утра. Удивляет то, что люди, которые сегодня появились на избирательных участках, это значит – избиратели, они поняли, что они голосуют не только для себя и не только для этих кандидатов на этот срок, пять лет.

Они голосуют за своё будущее, за своих детей.

Потому что нам всем известно, какая сложная экономическая ситуация в мире. И, как Президент Александр Григорьевич сегодня подчеркнул, это народная дипломатия. Она сегодня получает всё больше важность, получает такое значение, где практически каждый из вас, депутатов. Вот рядом – уважаемая Ирина Дорофеева – вас, наверное, можно поздравить.

Егор Хрусталёв:

А вы были на том же участке?

Драгомир Карич:

Поздравить. Я искренне радуюсь. Для меня большая честь, что рядом олимпийский чемпион. Вообще, здесь выдвижение таких людей, которых я сегодня видел. И самое главное, считаю, то, что мне удалось поговорить со многими наблюдателями, коллегами, которые там были. Некоторые сидели, некоторые смотрели, хорошо ли запечатана урна, что и как с печатью.

Но так скажу: всё прошло хорошо. И могу ещё подчеркнуть, что во многих местах, где я побывал, была очередь. Считаю, что явка прилично большая.

Егор Хрусталёв:

Драгомир, если судить по телевидению, вы сегодня весь день в очень хорошей компании. Спасибо большое!

Драгомир Карич:

Вам спасибо, удачи!