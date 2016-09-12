Дорофеева о сравнении с Кабаевой и Кожевниковой: зачем певица участвует в выборах?

Ирина Дорофеева в эфире ток-шоу «Что происходит» на «РТР-Беларусь» комментирует ход парламентской кампании.

Ирина, Вы же сами прекрасно понимаете, что Вы на себя нагнетаете такое количество молний, как Кожевникова, как Кабаева – в сравнении с российским парламентом и так далее.

А Вы говорите, что Вы будете, как Рональд Рейган.

Ирина Дорофеева, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, Заслуженная артистка Республики Беларусь:

Зато я не надеваю шлем на голову, понимаете?

Надо ж чем-то привлекать внимание.

Но я, если честно, хочу, в первую очередь, сказать огромное спасибо действующим парламентариям, потому что вы действительно работаете, вы работали на благо нашей страны и хочется, чтобы люди это, действительно, ценили и понимали, что это – серьёзная работа. Что мы – те люди, которые идём, как кандидаты – мы не ищем лёгкой жизни и нам кажется, что действительно вот: придём, сядем в красивое кресло и жизнь удалась. Я понимаю, что это – колоссальный труд, и для меня большая честь – вот сегодня прозвучало, что, всё-таки, эти выборы для меня успешно сегодня прошли, я очень благодарна избирателям, потому что они, действительно, проявили свою активность, патриотизм и культуру. На этих выборах приятно видеть…

Знаете, ещё, всё-таки, надо посчитать. Я бы на Вашем месте: «тьфу-тьфу-тьфу»...

Ирина Дорофеева:

Давайте посчитаем, хорошо. Но, тем не менее, я очень счастлива, спасибо моей команде, спасибо всем тем, кто меня поддержал на протяжении вот этих тяжёлых таких, ярких, жарких дней.