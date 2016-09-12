Почему Николай Улахович не пришел на теледебаты – комментарий ток-шоу «Что происходит»

Кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Николай Улахович в программе «Что происходит» на «Россия-Беларусь».

Господин Улахович, вы не пришли на телевизионные дебаты. Смотрите, замечательная была возможность – могли пообщаться. Почему вы от нее отказались?

Николай Улахович, кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, верховный атаман РОО «Белорусское казачество»:

Я не отказывался – меня никто не приглашал. Во-первых, я хочу сказать по поводу того, что произошло на нашем округе. Конечно, Минский район – самый сложный район нашей страны. И выборы там были горячими, особенно по нашему Сеницкому району, 6-ому округу.

Там только одних наблюдателей от партии БНФ было свыше 80-ти человек буквально на каждом участке. Кроме того, были другие наблюдатели. Я должен сказать, что мне понравилось там гендерное равенство. Наша Белорусская патриотическая партия берется за это дело. И когда мы пойдем в парламент, мы вас поддержим.

Николай Иванович, на самом деле мы предоставляли всем возможность, это было ваше желание и вас не надо было тащить силком. Если вы хотели, вы всегда могли прийти. И ваши коллеги по избирательному участку принимали участие. Мы, между прочим, в этой студии мило побеседовали.