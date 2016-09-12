Карлос Ларреа Давила: «Меня приятно удивил тот порядок, который царил на избирательном участке»

Международный наблюдатель и по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь Карлос Ларреа Давила в программе «Что происходит» на «Россия-Беларусь».

Добрый вечер.

Скажите, если бы житель Эквадора увидел выборы в Беларуси, что бы его удивило?

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Прежде всего, хотел бы сказать то, что мы, послы, не являемся специалистами в избирательных процессах. Тем не менее, с большим удовольствием приняли это приглашение. И сегодня я поучаствовал в качестве международного наблюдателя. И несмотря на то расстояние, которое разделяет наши страны, я хочу сказать, что больших различий я не увидел. Конечно же, меня приятно удивил тот порядок, который царил на избирательном участке, та дисциплина, то спокойствие.

Могу сказать, что были кое-какие отличия. Конечно же, это связано с законодательством разных стран.

Так, могу сказать, что в Эквадоре голосование является обязательным. Люди от 16 до 18 лет могу голосовать, могут не голосовать. Голосование является обязательным для всех граждан от 18 до 65 лет. Граждане старше 65 лет могут голосовать или не голосовать. Также свободой голоса обладают военнослужащие, полицейские, а также люди с ограниченными возможностями.

А так, как в армии, – никуда не отвертишься. Вот что называется другая часть света!