Александр Лукашенко 5 октября принял верительные грамоты послов иностранных государств

Новости Беларуси. Позитивная динамика в диалоге с Евросоюзом должна привести к полной нормализации отношений. Такое мнение высказал президент Беларуси, принимая верительные грамоты послов иностранных государств. Среди них и глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сменившая на этом посту Майру Мору.

Пока некоторые наши соотечественники наслаждаются турецкими пейзажами на отдыхе, Кезбан Нилвана Дарама любуется белорусскими в Минске. С июня она – Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в нашей стране.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь:

Беларусь – очень дружелюбная и красивая страна. Я очень рада, что сюда приехала, чувствую себя просто отлично. В Минске много парков, но самое яркое для меня впечатление в Беларуси – это люди. Такие все дружелюбные и приветливые.

5 октября Кезбан Нилвана Дарама – во Дворце Независимости вместе со своими коллегами.

Торжественное вручение верительных грамот для послов – официальный старт дипломатической миссии и первая возможность в новой должности пообщаться с главой государства.

С этого момента уже официально глава представительства ЕС в Беларуси – Андреа Викторин, сменившая на посту Майру Мору. Неформальное общение с ней президент начнет со слов «с возвращением». И, действительно, в начале 2000-ых она была советником посольства ФРГ в Беларуси.

О позитивной динамике и надеждах на полную нормализацию отношений с ЕС во время церемонии вручения верительных грамот говорил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В силу географического положения и объективных причин Беларусь особое значение придает отношениям с Европейским союзом. Ситуация в регионе, общие вызовы и угрозы требуют тесных контактов и поиска совместных решений. Мы заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом. Перспективными могут стать совместные инфраструктурные проекты в сфере транспорта, энергетики, других сфер экономики, а также в развитии договорно-правовой базы.

Новый посол Германии Петер Деттмар в Беларусь тоже вернулся – в новой должности. С 2009 до 2013 года он был заместителем главы посольства ФРГ.

Сегодня Германия – один из ведущих торговых партнеров Беларуси. И, по мнению президента, период взаимного недопонимания и недоверия уходит в прошлое.

Новые тенденции наметились во взаимоотношениях с еще одной европейской страной. Летом 2015 года Австрия принимает решение открыть в Беларуси полноценное посольство. А буквально неделю назад в рамках Саммита ООН в Нью-Йорке состоялась и первая в истории встреча президентов двух государств.

Австрия, кстати, входит в число крупнейших инвесторов в нашу экономику, ежегодно вкладывая от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Посольство в Беларуси открывает Пакистан. Градус взаимного интереса двух стран в последнее время существенно возрос.

Александр Лукашенко:

Посла Пакистана хочу поздравить с открытием посольства в нашей стране и подтвердить, что данный шаг будет способствовать дальнейшему плодотворному взаимодействию. Следующим шагом должна стать (я уверен, что так и будет) активизация конкретных торгово-экономических связей, подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества на 2015-20 годы и начало работы по ее реализации.

После официальной церемонии – неформальное общение. И символический бокал шампанского президент и дипломаты поднимают за новые перспективы.

Александр Лукашенко:

Я надеюсь, что в ближайшее время и Беларусь станет для вас второй родиной.

Посол Вьетнама. За последние 10 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в четыре раза. А с июля 2015 года для белорусских туристов в эту страну – безвизовый въезд.

Кыргызстан восстановил уровень дипприсутствия в Беларуси. Новый посол сразу определяет главные ориентиры: развивать экономические отношения. Начали со сборки тракторов, теперь большой интерес и к белорусским лифтам.

У Латвии и Беларуси не только общая граница.

Александр Лукашенко:

Мы с вашим президентом в ООН и на приеме у Обамы долго разговаривали, пришли к такому выводу, что нам деваться некуда. Мы всегда были рядом, у нас нет вообще никаких проблем с Латвией. Поэтому нам надо оперативнее разворачивать это сотрудничество. Мы даже обсудили несколько конкретных проектов, в том числе портового сотрудничества и так далее. В ближайшее время, я думаю, наши министры встретятся, руководители компаний и определят дальнейшее общение. Успехов вам.

А вот отношения с Саудовской Аравией предстоит активно развивать. Наш экспорт в эту страну незначительный, притом что рынок емкий и весьма перспективный для белорусских производителей.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что мы просто потеряли много времени, и очень переживаю за то, что мы хорошо знакомы, хорошие отношения с государствами вокруг Саудовской Аравии, а с Саудовской Аравией мы не имеем таких отношений, которые должны были быть на сегодняшний день. Скажу откровенно, мы используем всякие контакты для того, чтобы выйти на сотрудничество с Саудовской Аравией. И, недавно встречаясь с премьер-министром Пакистана, вашим большим другом, я просто его попросил, чтобы он помог нам найти наиболее короткий путь в Саудовскую Аравию.

Среди дипломатов сегодня две женщины: посол Турции и глава представительства ЕС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Мне очень приятно вернуться в вашу прекрасную страну. Это привилегия и честь приехать в Беларусь в качестве главы представительства ЕС. Мы тесно сотрудничаем, ведется диалог. Я знаю, что были встречи наших представителей в Нью-Йорке, и надеюсь, что мы сможем в дальнейшем улучшать отношения.

Александр Лукашенко:

Я думаю, нам надо отбросить всякие предрассудки и честно, справедливо, объективно выстроить наши отношения с Европейским союзом.

Новые возможности в развитии отношений и новый карьерный шаг. Впрочем, президент дипломатам желает удачи не только в карьере, но и в личной жизни. Чтобы проведенные в Беларуси годы были не только плодотворными, но и счастливыми.