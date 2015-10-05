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Соцопрос Информационно-аналитического центра: Около 80% белорусов доверяют Президенту

05 октября 2015 17:26
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Новости Беларуси. Около 80% белорусов доверяют Президенту. Таковы данные соцопроса, проведенного Информационно-аналитическим центром. В ходе агитационной кампании наибольший интерес у людей вызвали выступления кандидатов на телевидении, радио и в прессе, а также теледебаты. Размещенная информация в Интернете и рассылки в соцсетях заинтересовали каждого 10 избирателя. И почти 15% любопытны листовки, плакаты и другие агитационные материалы.

Также, согласно опросу, около 70% белорусов считают, что наблюдатели ОБСЕ признают результаты президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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