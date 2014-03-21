Досрочно проголосовать на выборах в местные Советы депутатов едут даже прямо из ЗАГСа

Новости Беларуси. Из ЗАГСа на избирательный участок. В числе проголосовавших в эти дни – спортсмены, чиновники, артисты и даже молодожены. За три дня досрочного голосования участие в выборах приняли около 17% избирателей. Эту цифру 21 марта озвучили в Центризбиркоме. Пока в лидерах Витебская область и Минск.

На избирательном участке их встречали как самых долгожданных гостей. Для Михаила и Натальи сегодня день значимый и даже судьбоносный. Свадьбу планировали давно. Вот только в праздничное расписание буквально на днях внесли еще один пункт – голосование. За понравившегося кандидата. Кстати, идею молодой семьи поддержали и гости. Встречали почетных избирателей с букетом и подарком.

Михаил и Наталья Ермолаевы:

Я думаю, всегда можно найти время для того, чтобы зайти, проголосовать, отдать свой голос. Все-таки это наш долг. Призываем всех: мы в такое торжество нашли время и приехали.

Об активности досрочного голосования говорят уже и в ЦИКе. Хотя бы по сравнению с кампанией 2010 года. Вот и Лилия Викторовна свой голос кандидату пришла отдать 21 марта. В день выборов на свой участок прийти не получиться, но вот пропускать такое значимое для страны событие уж точно не собирается.

Лилия Жабюк:

Я сегодня пришла голосовать, так как мы в воскресенье уезжаем отдыхать, поэтому сегодня считаю нужным прийти проголосовать, исполнить свой гражданский долг.

До выборов в местные Советы остались считанные дни. И уже сейчас активность избирателей достаточно высокая.

Готовятся здесь и к воскресному «выборному ажиотажу». Например, поставят дополнительные кабинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Филипенок, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 67 Сухаревского избирательного округа № 34 Фрунзенского района Минска:

В среднем за день на досрочном голосовании у нас бывают до 130-140 избирателей. Мы планируем, что в пятницу их будет значительно больше.

К слову, на участках будут и сюрпризы для избирателей. Где-то порадуют концертами и выступлениями артистов, где-то выставят на продажу широкий ассортимент товаров. В том числе и непродовольственных. Более 100 фирменных магазинов подготовили для минчан подарки. Со скидками до 20% предложат и кулинарные изыски.

Ядвига Сопина, заведующий производства столовой школы № 199 Минска:

Мы готовим для наших избирателей изысканные сюрпризы. Это ароматные шашлыки и много интересных кулинарных изделий.

Около 6 тысяч участков и более 22 тысяч человек, зарегистрированных в списках кандидатов. За два дня до основного голосования все претенденты на депутатские портфели агитацию ведут еще активнее. «Быть услышанными» помогают и пикеты. В поддержку кандидатов. В Минске они проходят наиболее активно и собирают десятки избирателей. Привлечь внимание прохожих и одновременно потенциальных избирателей помогает развлекательная программа.

Минчане:

Люди ближе знакомятся с кандидатами в депутаты. Есть возможность что-то узнать новое. Если даже присутствует сам кандидат в депутаты, задать ему вопрос.

Действительно, люди должны видеть своих депутатов. Он, конечно же, в первую очередь должен быть честный, порядочный человек. И чтобы действительно слово не расходилось с делом.