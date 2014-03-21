Александр Лукашенко – Юрию Жадобину: Кто не хочет кормить своих солдат, будет кормить чужих

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Юрия Жадобина. Речь шла о дальнейшем развитии Вооруженных Сил республики.

По поручению Президента специальная межведомственная комиссия работала, чтобы проанализировать состояние дел в белорусской армии. Предложения экспертов были направлены на совершенствование вооруженных сил. Произошло сокращение ряда должностей. 14 военных городков передали местным органам власти. Оптимизация дала заметный экономический эффект, сообщили в программе .

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я просил, чтобы были подготовлены предложения по совершенствованию вооружений, военной техники, модернизации ее на белорусских прежде всего предприятиях. Равно как и тому, мы договаривались, что мы в ближайшее время определимся по системам противовоздушной обороны военно-воздушных сил. Сколько нам надо самолетов, вертолетов и так далее. При этом я просил вас исходить из того, что искусственно мы не должны ничего уничтожать. Вы видите, что не все так просто вокруг нас. И не забывать о том, что тот, кто не хочет кормить своих солдат, будет кормить чужих. Это не нами с вами придумано. И мы за это прежде всего с вами отвечаем, за состояние наших Вооруженных Сил. Их численность, подготовку. Поэтому эти вопросы, насколько я знаю, были у Министерства обороны проработаны, вы держали в госсекретариате на контроле этот вопрос. Я хотел бы, чтобы министр обороны кратко доложил эти вопросы. При необходимости, если это нужно будет, в более широком кругу, на Совете Безопасности, на заседании, мы эти вопросы утвердим, рассмотрим, примем решение.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Товарищ президент, вы достаточно объективно оценили состояние Вооруженных Сил, в том числе и результаты межведомственной комиссии, которая работала в Вооруженных Силах согласно вашему распоряжению. И выработали основные направления дальнейшего развития строительства Вооруженных Сил. Ставя перед цели: первое – это сохранение боевого потенциала наших Вооруженных Сил и снижение нагрузки на республиканский бюджет. Основной наших предложений является одобренный вами замысел по оптимизации Вооруженных Сил, который, я должен доложить, что выполняется в полном объеме. Экономический эффект, мы посчитали, за эти три года, когда мы реализуем его, составляет около 42 млн долларов.