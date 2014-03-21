Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования участие в местных выборах приняли чуть менее 17% избирателей. Эту цифру озвучили 21 марта в Центризбиркоме Беларуси. Пока в лидерах Витебская область и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом эксперты отмечают, что кампания в республике проходит достаточно активно.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов:

Хотел бы отметить, что активность избирателей достаточно высокая. Здесь, наверное, сказывается и то, что избиратели впервые во время этой избирательной кампании получили какой-то информационный материал и, придя на избирательный участок, они уже имели какое-то мнение о кандидате в депутаты. Хотелось бы, чтобы и дальше вот в таком темпе, так же активно наши избиратели принимали участие в голосовании.