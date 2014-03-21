К обеспечению надежности белорусской госграницы могут привлечь местное население

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брузги» 21 марта говорили о безопасности государственной границы. Здесь состоялась встреча, которая собрала представителей Госпогранкомитета, генпрокуратуры и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны сошлись во мнении, что обеспечивать надежность государственной границы должны не только пограничные и таможенные службы. В этом вопросе необходимы совместные усилия госорганов и силовых структур.

Помимо этого участники встречи отметили, что к этому вопросу нужно активнее привлекать и местное население.

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Вовлечение граждан именно в осуществление пограничной безопасности. Ведь на сегодняшний момент не секрет, что здесь, в приграничных районах, организовывают склады для тех товаров, которые незаконно хотят пересечь через государственную границу. Так вот наша задача, чтобы каждый гражданин, зная эту информацию, сумел ее реализовать.

Еще одна важная составляющая – четкий и быстрый процесс оформления документов в пунктах пропуска. Для этого в Беларуси создана и уже действует система электронного бронирования времени пересечения границы.

Сейчас создаются сервисные зоны вблизи погранпереходов, где в комфортных условиях водители большегрузов будут ожидать своей очереди.

Особое внимание – предстоящему чемпионату мира по хоккею. Их оформление займет считанные минуты.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

С 25 апреля по 31 мая все члены официальных делегаций, аккредитованные на чемпионате мира, все болельщики, имеющие билет в любом виде (в электронном или бумажном), будут пропускаться через государственную границу. Паспорт плюс билет. Никакой визы не нужно.