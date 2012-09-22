Досрочно на выборах в Беларуси проголосовало около 20% избирателей

Новости Беларуси. 22 сентября в 19.00 закончилось досрочное голосование на Парламентских выборах в Беларуси. Также завершилась предвыборная агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Центризбиркома, за 4 дня в голосовании приняли участие около 20% избирателей. В лидерах Витебская область - здесь свыше 22%, далее Гомельский и Могилевский регионы. В Минске отдали свои голоса более 18%. Нарушений прав избирателей не зафиксировано.

На избирательные участки, которые находились в столичных общежитиях, приходили студенты и учащаяся молодежь.

Михаил Жилевич, председатель участковой избирательной комиссии №559 Колосовского избирательного округа Минска:

У нас студенческий участок. За эти дни у нас прошло достаточно много студентов, в сравнение со среднестатистическими показателями. Порядка 60% студентов у нас проголосовали досрочно.

Также досрочно голосовали военные, работники экстренных служб и просто те, кто по каким-то причинам не сможет выполнить свой гражданский долг в день парламентских выборов - 23 сентября.

Досрочно проголосовали и «звездные» минчане. Так, например, Народная артистка Беларуси — директор и художественный руководитель Белорусского государственного цирка Татьяна Бондарчук.

Артистка отметила, что впервые проголосовала досрочно. В цирке в эти дни очень плотный график из-за премьеры нового шоу, поэтому непосредственно в день выборов Татьяна Бондарчук не сможет прийти на избирательный участок.

Татьяна Бондарчук, Народная артистка Беларуси:

Мы пришли, потому что нам хочется, чтобы родина лучше стала, чтобы пришли достойные люди. У нас и были они, самые достойные. Но чтобы пришли еще лучше и помогали нам работать, потому что эти люди должны решать нашу судьбу в какой-то степени. Это законы, и какие-то направления. Надеемся, что все будет еще лучше.