Александр Лукашенко про оппозицию: Страну они уже не разделят, даже если придут к власти

Новости Беларуси. Бойкотируя выборы, оппозиция демонстрирует свою слабость, считает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Окончательно определюсь, честно вам говорю, в воскресенье. Но однозначно буду голосовать за человека, который имеет жизненный опыт, который своими руками что-то попробовал. Это для меня принципиально, я всегда из этих позиций исходил, когда сам жил и работал, и хочу, чтобы такие со мной работали люди, тем более парламентарии. Они должны быть опытными, согласитесь, они должны прийти и дело нашего Парламента, у нас тут все поделено, писать законы, не гвалтом кричать в Парламенте и на площадях, писать законы – это их участь, это законодательная ветвь власти.

Я вообще не был погружен в эту кампанию и хорошо. Посмотрим, что скажут. Как скажут, что "диктатор влиял на эти выборы". Более того, вы, наверное, мне не поверили, но я сказал, что у нас Андрейченко и Ермошина, руководитель Центризбиркома, занимаются выборами. Больше никто. Губернаторы и Администрация Президента помогают им. Правительство вообще не вовлечено в это, это не их дело, они должны заниматься посевной кампанией, хлеб собирать, свеклу сейчас перерабатывать, каждый занимается своим делом. Поверьте, мы совершенно не лезем туда, где нам не надо быть.

Определенные партии вышли из предвыборной кампании. Знаете, такие это партии. Значит они показали, что они ничто. Они потеряют вообще тот десяток человек, которые еще на них ориентировались, они их потеряют полностью. А с другой стороны, и правильно сделали, ну потому что какие там кандидаты?

Берем и тянем к людям, становись вместе с кандидатом, как они говорят, от власти, становись рядом и агитируй людей. Они боятся к людям идти.

Я же вам говорил, вы тоже мне не верили, им не нужна эта власть.

Им немножко отстегивают там, на хлеб, на соль дают. Особняки раньше построили, когда много обещали, автомобили они купили, сейчас Запад особо денег не дает, потому нет результатов для Запада, что они хотели. Ну на хлеб, соль, едят там потихоньку. А зачем им власть? Власть – это, знаете, Горецкий район надо в порядок приводить, и Шкловский, и Мстиславский вот эту гряду, и Круглянский, туда Белыничский. Надо отвечать перед народом. Это - прежде всего власть.

Страну они уже не разделят, даже если придут к власти, вы уже не дадите, не согласитесь на это, потому что увидели, к чему это приводит. Поэтому им делать здесь нечего, в этой власти, так они думали, что тихонько снимемся или громко снимемся и покажут, что мы против той системы, которая сегодня действует. А эта система сегодня никому не мешает избираться.