Александр Лукашенко о встрече с Путиным: Мы затронули все вопросы, которые надо было обсудить, и даже те, которые не планировали

Новости Беларуси. Президент Беларуси, отвечая на вопросы журналистов, рассказал и о подробностях недавней встречи в Сочи с главой российского государства Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, основной темой было предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Мы договорились, что Высший госсовет пройдет примерно 18-19 декабря, а накануне - заседание Совмина Союзного государства. Во-первых, мы должны утрясти финансовые вопросы, утвердить бюджет Союзного государства на будущий год. И вот там, на этом Совмине, принять решения по назревшим вопросам в белорусско-российских отношениях. И когда мы определили, что где-то 17-19 декабря Совмин союзный, Высший госсовет, потом саммит ОДКБ и встреча лидеров стран Единого экономического пространства, мы уже перешли к обсуждению вопросов, которые могут там быть о бюджете.

Потом мы обсудили целый блок военно-политических вопросов. Мы обсуждали ситуацию на нашей границе. Она сейчас непростая. Миграция жуткая в Европу. Мне и силовики докладывают - они уже устали ловить со взрывчаткой людей на границе. Мне самому трудно понять, почему это происходит. Я ему же сказал, что у нас денег не хватает на то, чтобы кого-то ловить, кто идет в Европу. Я уже европейцам сигнал давал, что мы не можем защитить их за собственный счет от всего этого хлама, который перемещается через нашу границу, хотя мы стараемся что-то сделать. С другой стороны, опять же я не скрывал: платите деньги - будем ловить. Они ведь не в Беларусь пришли. Они идут к ним, туда, куда их приглашали. Помните, как польский президент однажды пригласил чеченцев, а потом, когда они туда приехали, он начал их выпихивать, и в Бресте целый эшелон мы и кормили, и поили, пока они не разъехались туда, куда хотели, даже женщины рожали на вокзале. Мы их расселяли, где можно только в Бресте, они до сих пор нам благодарны. Но всякие были здесь ситуации, я обсуждал эту проблему очень серьезно.

В том числе и на совместной ПВО, мы по военно-воздушным силам много оговаривали вопросов. Я попросил поддержки, и я ее получил. В ближайшее время мы получим современные самолеты, для того, чтобы нести дежурство на границе, потому что у наших самолетов выходит ресурс. В военное время мы их поднять можем, но в мирное время надо новые, нормальные самолеты. Мы об этом договорились. Мы свою границу вместе с президентом России договорились обеспечивать надлежащим образом.

По военно-техническому сотрудничеству шла речь. Мы договорились о том, что все наши предприятия будут участвовать в тендерах в гособоронзаказе Российской Федерации. То есть, если создается какая-то техника в России, у нас есть для этого комплектующие и узлы, то мы имеем свободное право напрямую с этими предприятиями договариваться, и они тоже.

По экономике мы договорились, что правительство на союзном Совмине вычленит те вопросы, которые мы ВГС должны обсудить.

Принято решение по обмену земельными участками. Мы еще дополнительно попросили 7 гектаров на Красной Поляне. Нам надо к Олимпийским играм там достроить комплекс.

Много внимания на переговорах было уделено обсуждению ситуации в разных регионах ответственности ОДКБ: Центральная Азия, на нашем направлении. Владимир Владимирович много рассказывал о России, что там происходит, какая сейчас ситуация. Как раз вот этот мусульманский взрыв был. Мусульманский фактор, он много мне также рассказывал.

К нашей беседе потом подключился и руководитель ФСБ Российской Федерации. Тоже большой объем информации мы получили. Договорились о совместных плановых действиях в направлении антитеррористической борьбы.

Встреча длилась где-то 5 часов. И мы затронули все вопросы, которые нам надо было обсудить, и даже те, которые мы не планировали. Мы вышли на массу вопросов для обсуждения.