Дом культуры Турции откроется в Минске в марте 2018 года

Новости Беларуси. Об этом стало известно на праздничном открытии дней культуры Турецкой Республики в Республике Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие мастера песни, танца и музыкального искусства Средней Азии выступили на сцене Белгосфилармонии. В рамках визита восточных гостей пройдет ответный концерт белорусских исполнителей в Молодечно.