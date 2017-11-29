Дом культуры Турции откроется в Минске в марте 2018 года

Новости Беларуси. Об этом стало известно на праздничном открытии дней культуры Турецкой Республики в Республике Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучшие мастера песни, танца и музыкального искусства Средней Азии выступили на сцене Белгосфилармонии. В рамках визита восточных гостей пройдет ответный концерт белорусских исполнителей в Молодечно.
Хусейн Йайман, заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики:
Мы выражаем свою благодарность за теплый очень дружественный прием на белорусской земле. Сегодня мы еще раз стали свидетелями того, что язык искусства, язык культуры отличается от языка экономики, от языка политики. Познакомившись с белорусской культурой в прошлом году, наш народ очень полюбил ваши обычаи и традиции.
В 2016 году прошли дни культуры Беларуси в двух турецких городах.
Особое впечатление на восточных зрителей оказали выступления Государственного ансамбля танца.