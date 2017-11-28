Парламентская ассамблея ЦЕИ в Минске: как цифровые технологии улучшат геополитическую безопасность?

Новости Беларуси. Цифровые технологии в условиях геополитической безопасности. Эта тема стала главной на заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна движется по пути внедрения электронных технологий практически во все сферы жизни: от электронного правительства до безбумажной торговли. Поэтому Беларусь способна выступать платформой для международного сотрудничества в IT-индустрии. Екатерина Жилянина о том, как высокие технологии могут улучшить нашу жизнь.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Цифровые технологии. Именно они в современном мире определяют новый уклад. От качества жизни до геополитической безопасности. Сегодня Минск стал площадкой для международного диалога, в котором страны синхронизировали свои планы по развитию и использованию IT.

Представители 13 стран. Заседание в зале верхней палаты нашего парламента. Беларусь впервые председательствует в организации, но инициативы которые выдвигает страна – крайне актуальны для международной повестки, признаются в кулуарах зарубежные гости. Да и авторитет у нас имеется. Уйти в цифру. Стать IT-страной.

Тренд пронизывающий весь уклад белорусского госустройства. О них, о цифровых технологиях, сегодня и шла речь на заседании Парламентской ассамблеи. Это вопрос информационного обмена, самый передовой опыт.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Если мы неправильно распорядимся теми же информационными технологиями, которые у нас есть – это создает дополнительные условия, которых и без того много. Это не только кибербезопасность, это фактически информационные войны, это трансформация мировоззрения.



В Беларуси давно идет работа над внедрением электронного правительства. Кстати, согласно, рейтингам по готовности к нему страна занимает 49 место в мире. По разработкам ПО мы в 30 лучших, а по индексу ИКТ – 32-е. И еще одна цифра, говорящая о статусе наших цифровых технологий – более чем 1,5 миллиардный экспорт. Кстати, сейчас завершается работа над очередным документом, который призван еще больше стимулировать IT-сферу. Проект получил название – Декрет о ПВТ.

Виктор Прокопеня, директор международной инвестиционной компании:

Предполагает возможности находится it-профессионалам в Беларуси до 180 дней без необходимости получения визы. Новое законодательство – это прежде всего про свободу движения капитала и талантов.

Блокчейн, крипвалюты – все это тоже есть в новом декрете. Финансовый, в том числе банковский сектор уже давно взял курс на цифровые технологий, на дистанционное обслуживание и онлайн сервисы. Сегодня в Беларуси с помощью ЕРИП можно оплатить более 62 тысяч услуг. В стадии пилотного проекта – оплата с помощью QR-кода, и еще мгновенные платежи интегрированные.

Над электронным здравоохранением, например, белорусы сейчас работают при поддержке всемирного банка. Оценивают проект в 72 миллиона рублей.

Уже к 2019 году должны запустить интегрированную систему – ID-карты станут своего рода внутренними паспортами для белорусов, заменят собой многие документы, такие, например, как водительские права. На пути развития готовы обмениваться и делиться опытом.

Веролюб Арсич, заместитель председателя парламента Сербской Республики:

Беларусь в ІТ-технологиях лидирует в своем регионе. Это является очень актуальной областью в развитии экономики. Сербия стремится развивать это направление в своем регионе. Я надеюсь, что мы будем сотрудничать в ІТ-сфере. Безусловно, речь идёт о том направлении, которое ближайшее десятилетие будет двигаться вперёд.

С помощью цифры – организуют безбумажную торговлю, систему прослеживоемости товаров, это крайне актуально и в рамках интеграционных сообществ. Электронными школами, дневниками, журналами уже никого не удивишь. К 2020-му – доля таковых в Беларуси будет достигать 80 процентов.

Над созданием цифровой экономики работают во многих странах мира. Белорусские эксперты сегодня на заседании представили ряд предложений, в частности, в сфере экономической безопасности, технологического взаимодействия.

Наталья Жилевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Пришло время подумать, что мы можем дать европейскому сообществу. А мы можем дать многое. И, по-моему, наша сегодняшняя дискуссия, как раз и говорит о том, что мы способны дать очень много. В первую очередь, мы способны дать свой уникальный интеллект.