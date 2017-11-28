От инвестиций до транспорта и логистики: какие экономические и политические планы собираются реализовать Беларусь и Казахстан?

Новости Беларуси. Минск и Астана сверяют часы. Развитие сотрудничества Беларуси и Казахстана сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ергали Булегенов завершает здесь свою дипломатическую миссию и Президент поблагодарил дипломата за службу. Наши государства традиционно связывают крепкие политические и экономические связи. Сближает две страны и общая история.

На глобусе международных отношений Беларуси у Казахстана одно из центральных мест. Надежный и давний партнер нашей страны. По-особому радушно принимает посла Казахстана и Президент.

Ергали Булегенов завершает дипломатическую миссию в Беларуси. В нашей стране он служил 5 лет. За это время политические и экономические связи двух государств стали только прочнее. Президент благодарит посла за хорошую службу и подчеркивает, дипломат всегда может чувствовать себя в Беларуси как дома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жизнь дипломатов такая, как и у военных. Отслужил срок – уехал на другую работу, на родину, еще куда-то. Мы это понимаем. Но еще раз подчеркиваю: вы для нас человек не чужой. Вы делали очень много для того, чтобы у нас были хорошие отношения между странами, вы настоящий представитель казахстанского народа, делали все, чтобы наши народы были близки. Я не собираюсь говорить о продвинутых наших отношениях. Это одна из самых близких стран, с которым мы имеем самые близкие отношения. Казахстан. Мы в экономическом союзе с вами, у нас нет политических разногласий, мы одинаково смотрим на повестку дня международных отношений. Словом, расхождений у нас нет практически никаких. И в этом большая ваша заслуга – в укреплении дружбы между Казахстаном и Беларусью. Поэтому вы для нас друг. И печально, что друзьям приходится менять свою работу на другую. В этом смысле ваша служба. Но надеюсь, что вы навсегда останетесь другом белорусского народа, нашего государства, и где бы вы ни работали впредь, вы будете помнить, что часть вашей жизни была посвящена Беларуси. И что-то здесь у вас останется.



Дипломатические отношения Минск и Астана установили 25 лет назад. За это время создали хороший базис для сотрудничества. Беларусь поставляет в Казахстан молочные продукты, мясо, тракторы, грузовики, лекарства, оборудование, комбайны. К нам импортируют – нефть, каменный уголь, хлопок. Одним словом, торговля идет полным ходом. В этом году продали уже на 60 процентов больше, чем в прошлом. А в 2018 рассчитывают и вовсе взять новую экономическую высоту.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

То, что товарооборот идет в рост за 9 месяцев более 60 процентов, это тоже говорит о наступательной работе, новый визит Нурсултана Назарбаева придаст новый импульс, уверен в этом году заметный прирост, на следующий год можно приблизиться к миллиарду.

Но не только финансовые достижения впечатляют посла. Ергали Булегенов признался журналистам, что на родину привезет наши сувениры из дерева, а еще впечатления, которыми наполнился, путешествуя по самым отдаленным уголкам Беларуси.

Ергали Булегенов:

Я с высокоподнятой головой возвращаюсь на родину, с чувством выполненного долга, и, конечно, с грустью. Все-таки за эти годы полюбил эту страну. У Беларуси прекрасный имидж. Это белая, чистая Русь, где безопасно, спокойно. Ольга Коршун, СТВ:

Сотрудничество Беларуси и Казахстана развивается достаточно интенсивно. Основную динамику этому процессу придают визиты на высшем уровне. Александр Лукашенко посетил Казахстан с официальным визитом в 2013 году. В этом году в Минск прилетит Нурсултан Назарбаев. Повестка дня переговоров очень насыщенная. В рамках отдельного форума соберутся и бизнесмены двух стран. В Беларусь уже прибыла внушительная делегация бизнесменов из Казахстана. Ожидается подписание не одного десятка контрактов. Но сейчас страны пытаются переходить от купли-продажи к совместным сборочным производствам. В Казахстане уже действует 8 таких предприятий, 7 из которых запустили без финансового участия Беларуси.

Дин Ким, председатель Совета директоров АО «Агромашхолдинг» (Казахстан):

На 2018 год мы планируем производство и реализацию в Республике Казахстан 500 единиц комбайнов. Но на этом мы не останавливаемся. У нас в настоящий момент происходит не просто перепродажа готовой продукции, мы большую часть техники производим у себя, то есть это больше, чем просто сотрудничество – это межгосударственная промышленная кооперация.

Но не бизнесом единым. В ведущем техническом вузе нашей страны обсуждают сотрудничество в образовании.

Ерлан Сыдыков, ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва:

В перспективе – создать представительство, в дальнейшем филиал нашего университета – Евразийского национального университета имени Гумилёва в Беларуси. Посмотрим на базе какого университета это может быть. Также будем рассматривать вопрос открытия филиала, если есть желание, белорусских университетов в южных регионах нашего государства.