Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске

Новости Беларуси. Дискуссия о настоящем и будущем Европы развернулась в Минске. А вот ее участники – католические иерархи со всего Старого Света. Говорили о многом, в том числе на встрече с Президентом прозвучало немало любопытной риторики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Открытие конференции католических епископов Европы, так правильно называется эта встреча, прошла в столичной ратуше, которая находится аккурат между главными католическим храмом и православным собором.Глава римско-католический церкви Латвии в нашу столицу прилетел одним из первых – и сразу на мессу. Беларусь ему знакома и близка во всех смыслах – от Риги до Минска лететь минут 50 минут, а еще сильнее нас сближают и общие духовные ценности.

Збигнев Станкевич, архиепископ Митрополит Рижский:

Именно Восточная Европа в эти трудные времена для всей Европы, когда много беженцев прибывает… Можем поделиться нашим опытом мирного сосуществования.

Иерархи Старого Света каждый год собираются, чтобы сверить общие направления духовной работы. В 2017 году самое важное католическое событие Европы впервые принимает Минск. В 2016 форум проходил в Монако, а выбор следующего места проведения – это своего рода конкурс.

Тадеуш Кондрусевич, председатель Конференции католических епископов в Беларуси, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ:

Я заўседы кажу: «Прыедзьце ў Мінск, прыедзьце ў Беларусь».

Ольга Коршун, СТВ:

В пользу Минска нашелся еще один весомый исторический аргумент. Библия Франциска Скорины проложила путь к христианству всем восточным славянам еще 500 лет назад. Но к духовному слову нашего земляка до сих пор обращаются – и не только в Европе. Поэтому проведение такого масштабного религиозного форума здесь и сейчас, как никогда, символично и актуально.

Хотя форум и религиозный, но вопросы поднимают вполне мирские. Экономический кризис в Западной Европе, политическая нестабильность, проблемы миграции. Но куда сложнее бороться с кризисом духовным – констатируют священнослужители.

Винко Пулич, кардинал, глава Епископской конференции Боснии и Герцеговины, член Совета епископских конференций Европы:

Три года назад я был в Вифлееме, где сажали Дерево мира. Дерево было прекрасным, но вокруг располагалась темная зона. Мне сказали, что эта темнота символизирует страны, где до сих пор конфликты. Долг всех людей мира – устанавливать мир.

Призывы к миру не первый раз звучали во Дворце Независимости. Это лейтмотив встречи с главой государства. Конечно, обсуждали ситуацию в Украине. Президент резюмирует: поиски решения конфликта затянулись, но к согласию так и не пришли. Следующее веское слово в поддержку мира – за священнослужителями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы наши церкви – и церковь православная, и костел – ни в коем случае не отстали от жизни, от требований жизни и вовремя шли в направлении совершенствования, чтобы не потерять людей. Я очень хочу, чтобы церковь и костел и в моей стране, и в других странах играли сегодня более значительную роль, чем они даже видят свою роль сами.