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Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске

01 октября 2017 18:06
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Новости Беларуси. Дискуссия о настоящем и будущем Европы развернулась в Минске. А вот ее участники – католические иерархи со всего Старого Света. Говорили о многом, в том числе на встрече с Президентом прозвучало немало любопытной риторики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Открытие конференции католических епископов Европы, так правильно называется эта встреча, прошла в столичной ратуше, которая находится  аккурат между главными католическим храмом и православным собором.Глава римско-католический церкви Латвии в нашу столицу прилетел одним из первых – и сразу на мессу. Беларусь ему знакома и близка во всех смыслах – от Риги до Минска лететь минут 50 минут, а еще сильнее нас сближают и общие духовные ценности.

Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске-1

Збигнев Станкевич, архиепископ Митрополит Рижский:
Именно Восточная Европа в эти трудные времена для всей Европы, когда много беженцев прибывает… Можем поделиться нашим опытом мирного сосуществования.

Иерархи Старого Света каждый год собираются, чтобы сверить общие направления духовной работы. В 2017 году самое важное католическое событие Европы впервые принимает Минск. В 2016 форум проходил в Монако, а выбор следующего места проведения – это своего рода конкурс.

Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске-4

Тадеуш Кондрусевич, председатель Конференции католических епископов в Беларуси, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ:
Я заўседы кажу: «Прыедзьце ў Мінск, прыедзьце ў Беларусь».

Ольга Коршун, СТВ:
В пользу Минска нашелся еще один весомый исторический аргумент. Библия Франциска Скорины проложила путь к христианству всем восточным славянам еще 500 лет назад. Но к духовному слову нашего земляка до сих пор обращаются – и не только в Европе. Поэтому проведение такого масштабного религиозного форума здесь и сейчас, как никогда, символично и актуально.

Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске-7

Хотя форум и религиозный, но вопросы поднимают вполне мирские. Экономический кризис в Западной Европе, политическая нестабильность, проблемы миграции. Но куда сложнее бороться с кризисом духовным – констатируют священнослужители. 

Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске-9

Винко Пулич, кардинал, глава Епископской конференции Боснии и Герцеговины, член Совета епископских конференций Европы:
Три года назад я был в Вифлееме, где сажали Дерево мира. Дерево было прекрасным, но вокруг располагалась темная зона. Мне сказали, что эта темнота символизирует страны, где до сих пор конфликты. Долг всех людей мира – устанавливать мир.

Призывы к миру не первый раз звучали во Дворце Независимости. Это лейтмотив встречи с главой государства. Конечно, обсуждали ситуацию в Украине. Президент резюмирует: поиски решения конфликта затянулись, но к согласию так и не пришли. Следующее веское слово в поддержку мира – за священнослужителями.

Долг всех людей мира – устанавливать мир. Какие темы обсуждали на заседании Совета епископских конференций Европы в Минске-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы наши церкви – и церковь православная, и костел – ни в коем случае не отстали от жизни, от требований жизни и вовремя шли в направлении совершенствования, чтобы не потерять людей. Я очень хочу, чтобы церковь и костел и в моей стране, и в других странах играли сегодня более значительную роль, чем они даже видят свою роль сами.

Вы нам сегодня нужны, как никогда. Ваше слово должно быть ярким, мощным и напористым, что, может быть, и не свойственно для церкви. Но надо, сегодня надо. Время сегодня такое. Я попросил бы вас и призываю вас, чтобы этот ваш голос из центра, географического центра Европы, прозвучал не только для европейцев, но и для всех народов мира.

За столом переговоров – более 40 богословов из разных стран. И все они призывают Старый Свет к миру и объединению. А чтобы укрепить позиции, Александр Лукашенко предлагает провести в Минске встречу Папы Римского Франциска и Патриарха Кирилла.

Александр Лукашенко:
Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада, и Востока, Севера и Юга, и всей планеты. Если вы с православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все для того, чтобы вы сделали эту встречу здесь, в Минске, исторической.

Этот форум во многом символичен и для Беларуси, и для Европы в целом. На католической конференции плечом к плечу – представители разных конфессий, а ее открытие по предложению мэра прошло в городской ратуше. После этого католические иерархи отправились на службу в православный храм.

В это время в Минске – в костелах, и церквях – просили о мире на всей планете.

# Католики Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт # Тадеуш Кондрусевич

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