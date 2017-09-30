Я хочу, чтобы вы увидели всё то, что так долго не замечали: о чем говорил Президент Беларуси с Аланом Дунканом

Это первый визит в нашу страну представителя правительства Великобритании такого уровня. Во время встречи Президент Лукашенко высказал важные мысли о сотрудничестве Беларуси и Великобритании и Беларуси с ведущими странами Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин министр, о чем я подумал, заходя в этот зал на встречу с вами. Ну, во-первых, наконец-то высокопоставленный человек, член правительства очень развитой, продвинутой страны решил приехать в Беларусь. Новый хороший знак.

А во-вторых, может быть, вам это не понравится, я подумал о том, очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас бы был очень хороший, надежный партнер и друг в Европейском союзе, который мог бы сказать правду о Беларуси. В этом ответ на вопрос, чего я жду от визита – вашего визита – министра британского правительства в Беларусь. Я жду, правда, чтобы вы увидели Беларусь и хотя бы для себя сложили определенное мнение (объективное мнение) о нашей стране.

Я хочу, чтобы вы увидели всё то, что так долго не замечали (в кавычках «не замечали») западные политики и государственные деятели.

Ну а для того, чтобы поглубже этот процесс изучить, чтобы он пошел у нас, давайте определим 3-4 пилотных солидных проекта (экономических проекта, потому что экономика – база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем так по-народному просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело.

Алан Дункан, государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании:

Мне очень приятно быть первым британским министром, который посетил Беларусь. К сожалению, это заняло слишком много времени, в этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений.

Передаю вам наилучшие пожелания от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В школе я увлекался хоккеем, но, к сожалению, нам приходилось играть на траве, а не на льду. Я, к сожалению, не смог бы играть в вашей команде.

Александр Лукашенко:

Нет, ну мы научим вас, если есть желание.

Алан Дункан:

Я всегда готов учиться, несмотря на возраст.