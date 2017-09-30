Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств

Новости Беларуси. В ООН впервые отмечают Международный день перевода. Он учрежден по инициативе Беларуси. Всегда важно в общении между представителями различных стран и континентов сохранение ясности, позитивной атмосферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий язык всегда поможет найти переводчик. Вот и героиня нашего следующего сюжета вносит свой вклад в сближение народов, взаимопонимание и сотрудничество.

Анна Титова редко оказывается под прицелом камеры. И дело вовсе не в скоромности девушки. Что называется профессия обязывает. Переводчики, которые работают с первыми лицами государств на международных переговорах, сами себя в шутку называют «бойцами невидимого фронта». По аналогии – о подробностях большой политики – не распространяются.

Анна Титова, переводчик:

Не думаю, что с моей стороны будет корректно открывать такую конфиденциальную информацию. Хотя, конечно, мы имеем дело с абсолютно разными высказываниями и абсолютно разными людьми. Никогда не используем информацию в каких-то целях, для передачи её, какого-то другого осмысления.

Несмотря на свой молодой возраст, в профессиональной копилке Анны ни один десяток важных переговоров. Встречи нашего Президента с зарубежными делегатами, общение на уровне министров иностранных дел, депутаты из самых разных стран.

Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске. Это ее голосом присутствующие слышат представление главы государства и высоких гостей. Позже, работа, которая так и останется за кадром, позволит всем участникам, без труда найти общий язык.

К каждой встрече специалист готовится как самому ответственному заданию. И здесь не бывает мелочей. Важно все: о чем пойдет речь, личность собеседника, его предпочтения, акцент, психологический портрет и даже любимые выражения.

Анна Титова:

Переводчик должен относиться ко всей ситуации как к своему контексту и уметь слышать не только то, что говорят словами, но и то, как люди себя ведут, где проходят встречи, какого уровня мероприятие. Из этих мелочей складывается общее понимание того, какой именно вариант тебе подходит в этой ситуации.

Тем не менее, трудностей перевода не избежать даже при самой тщательной подготовке. Дворец Независимости. Один из раундов переговоры в нормандском формате.

Анна Титова:

На той встрече военных советников применялся термин – ураган, то есть тип оружия. К сожалению, при том очень быстром темпе, в котором общались делегаты, мне не удалось сначала распознать, что речь идёт о установке, и первое предложение я перевела как о стихии. В следующем предложении, когда сообразила, что совершила небольшой промах и надо говорить об оружии, я говорила об оружии.