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Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств

30 сентября 2017 17:30
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Новости Беларуси. В ООН впервые отмечают Международный день перевода. Он учрежден по инициативе Беларуси. Всегда важно в общении между представителями различных стран и континентов сохранение ясности, позитивной атмосферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-1

Общий язык всегда поможет найти переводчик. Вот и героиня нашего следующего сюжета вносит свой вклад в сближение народов, взаимопонимание и сотрудничество.

Анна Титова редко оказывается под прицелом камеры. И дело вовсе не в скоромности девушки. Что называется профессия обязывает. Переводчики, которые работают с первыми лицами государств на международных переговорах, сами себя в шутку называют «бойцами невидимого фронта». По аналогии – о подробностях большой политики – не распространяются.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-4

Анна Титова, переводчик:
Не думаю, что с моей стороны будет корректно открывать такую конфиденциальную информацию. Хотя, конечно, мы имеем дело с абсолютно разными высказываниями и абсолютно разными людьми. Никогда не используем информацию в каких-то целях, для передачи её, какого-то другого осмысления.

Несмотря на  свой молодой возраст, в профессиональной копилке Анны ни один десяток важных переговоров. Встречи нашего Президента с зарубежными делегатами, общение на уровне министров иностранных дел, депутаты из самых разных стран.    

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-7

Парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске. Это ее голосом присутствующие слышат представление главы государства и  высоких гостей. Позже, работа, которая так и останется за кадром, позволит всем участникам,  без труда найти общий язык. 

К каждой встрече специалист готовится как  самому ответственному заданию. И здесь не бывает мелочей. Важно все: о чем пойдет речь, личность собеседника, его предпочтения, акцент, психологический портрет и  даже любимые выражения.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-10

Анна Титова:
Переводчик должен относиться ко всей ситуации как к своему контексту и уметь слышать не только то, что говорят словами, но и то, как люди себя ведут, где проходят встречи, какого уровня мероприятие. Из этих мелочей складывается общее понимание того, какой именно вариант тебе подходит в этой ситуации.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-12

Тем не менее, трудностей перевода не избежать даже при самой тщательной  подготовке. Дворец Независимости. Один из раундов переговоры в нормандском формате.

Анна Титова:
На той встрече военных советников применялся термин – ураган, то есть тип оружия. К сожалению, при том очень быстром темпе, в котором общались делегаты, мне не удалось сначала распознать, что речь идёт о установке, и первое предложение я перевела как о стихии. В следующем предложении, когда сообразила, что совершила небольшой промах и надо говорить об оружии, я говорила об оружии.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-15

На вопрос с кем хотела бы поработать лично, Анна отвечает, практически не задумываясь: работая со студентами, перевела интервью практически всех известных политиков, спортсменов и бизнесменов. Впрочем, уверена Анна, со многими из них ей еще удастся пообщаться лично. Минск все чаще становится ареной большой политики.

Они называют себя бойцами невидимого фронта: особенности деятельности переводчиков, которые работают с первыми лицами государств-17

# Фотофакт # Международная политика # Анна Титова

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