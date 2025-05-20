Договорняк Брюсселя и Трампа? Политолог рассказал, что не так с выборами в Польше и Румынии

Андрей Лазуткин, политолог:

Если слушать Трампа, то кажется, что демократия в ЕС пропала буквально вчера, а до этого все было хорошо. Но выборы в Польше и Румынии ярко показывают, что вся европейская модель изначально построена как зависимая от центра. И чтобы в ней побеждали правильные кандидаты, Брюсселю не надо вбрасывать бюллетени и рисовать мертвые души (хотя уже бывает и такое). Но в целом они действуют более тонко. А как – расскажем в «Занимательной политологии».

Самое главное – это то, как люди воспринимают выборы. С 1990-х навязывается мысль, что бюллетень, где несколько фамилий или партий – это основа демократии. А уж если будет демократия, то как-то сами собой появятся и деньги в государстве. Но обычно бывает наоборот: демократия есть, а денег нет. Потому что базой для суверенитета являются не только выборы. В западной модели раз в 5 лет, например, в Китае ничего подобного нет, выбирает партия, а в Персидском заливе вообще абсолютные монархии. Главное – это из каких источников формируется бюджет государства. Есть ли у суверенитета сырьевая, или промышленная, или энергетическая база – или страна получает внешние дотации?

Ответ на этот вопрос – и есть разгадка управляемости стран Восточной и Центральной Европы. Потому что все государства, которые вступали в ЕС в нулевые годы, обязательно проходили период «шоковой терапии», говоря проще, банкротства. Когда ликвидировалась еще советская база суверенитета, закрывались производства, атомные станции, приватизировались порты, НПЗ, трубопроводы, недвижимость. И не получая внутренних доходов, государства начинали полностью зависеть от дотаций из Брюсселя и новых собственников проданных активов (что, по сути, одно и то же). И лидеры сами становились послушными, потому что где еще брать деньги.

А если на выборы вдруг шел кандидат, которому не нравился курс ЕС, ему просто выключали доступ к европейским фондам. Эта схема управления отлично работала примерно 20 лет, и так ЕС расставлял нужных им политиков (иногда чуть левее, иногда чуть правее, но всегда лояльных Брюсселю), потому что альтернатив по ресурсам, кроме как получать их из центра, не было. Да, сегодня на карте есть страны, типа Венгрии, Словакии, Сербии, которые ведут себя более независимо – но это потому, что они получают и перепродают дешевый российский газ по газопроводу «Турецкий поток», это часть их суверенитета и точка извлечения прибыли, которая позволяет им компенсировать бюджетные потери, когда их лишают фондов ЕС.

Но Польша, в отличие от Венгрии, не может закупать российский газ, потому что она уже покупает американский СПГ. И вот как только на рынке Европы началась газовая война между Россией и США, вот тут Трамп еще в первый срок озаботился вопросами европейской демократии. Причем забавно, когда Трамп летает в Саудовскую Аравию, он про демократию молчит. Так что все эти телодвижение вокруг выборов не про то, что США вдруг начали защищать румынского или польского избирателя, а про защиту своих прибылей от интересов Брюсселя.