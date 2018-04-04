Дмитрий Мирончик: «Беларусь была и остаётся категорическим противником применения химического оружия»

Новости Беларуси. Участие в заседании Исполнительного совета Организации по запрещению Химоружия принимает в том числе представитель Беларуси, который доведет нашу позицию по ситуации в Солсбери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 4 апреля сообщили в МИД нашей страны. Как было заявлено во внешнеполитическом ведомстве, Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон в четком соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия даст информацию, на основании которой можно будет сделать объективные выводы о виновных в ситуации в Солсбери.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Наш министр уже четко высказался по данному вопросу. Любое обострение ситуации в регионе категорически не выгодно Беларуси. Греть суп на пожаре из собственного дома – верх глупости.

Мы крайне обеспокоены возможным применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Беларусь была и остается категорическим противником применения химического оружия. Виновные в таких преступлениях должны привлекаться к ответственности.

По ситуации, возникшей после инцидента в Солсбери, Беларусь работает с партнерами по ОДКБ и в других форматах. Но это не связано с посредничеством – подчеркивают в Министерстве иностранных дел.