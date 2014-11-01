Для чего Президент Беларуси Александр Лукашенко в 4-й раз полетел в ОАЭ?

Дал Бог! Привычная фраза. Дал Бог дожди в засуху! Дал Бог хорошую осень в этом году! Атеистов прошу быть снисходительными! Дал Бог Беларуси «працавітых» и мозговитых людей.

России Бог дал нефть и газ! И не только России – Арабским Эмиратам Аллах послал нефтяные залежи, благодаря которым за несколько десятилетий бедуины превратились в богатеев! А большие деньги всегда отыскивают не только поле чудес, но и хотя бы свободную полянку, на которой можно приумножиться. Главное, эту полянку презентовать. Очень успешно это делал в свое время лидер Сингапура Ли Куан Ю, курсируя по миру и созывая инвесторов на бедный остров, - буквально за рукав тащил – в результате Сингапур превратился в процветающую страну!

И Президент Беларуси тоже не чурается встреч с бизнесменами и политиками, за которыми стоят солидные капиталы. Так вот, Арабские Эмираты, которые я уже упомянул, – это «золотоносный край» (нефть - это ведь тоже хоть черное, но золото). Александр Лукашенко совершает визит в эту страну, встречается с первыми лицами государства и в результате – серьезные договоренности. Наш специальный корреспондент Алексей Адашкин рассказывает о бизнес-проектах в Арабских Эмиратах – реализованных и возможных для Беларуси.

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Объединенные Арабские Эмираты занимают площадь ровно в 2,5 раза меньше, чем территория Беларуси. При этом даже по карте видно, что вся жизнь здесь сконцентрирована на узкой береговой линии. С одной стороны которой – кормилец-залив. А с другой – бескрайние пустыни Аравийского полуострова.

Алексей Адашкин, корреспондент:

Большую часть территории Объединенных Арабских Эмиратов занимает вот такая пустыня. На многие километры между городами тянутся подобные песчаные поля. Если бы здесь в свое время не нашли нефть, то эта страна так и осталась бы государством бедуинов и рыбаков.

ОАЭ – это союз семи карликовых государств или эмиратов. Каждый из них имеет своих правителей – шейхов и собственную казну. При этом, фактически, степень влияния отдельных княжеств зависит от их экономической мощи. А также, естественно, от запасов нефти. Поэтому решающий голос в федерации имеет самый крупный и богатый эмират Абу-Даби. Соответственно, и президентом страны становится именно правитель Абу-Даби, столичного эмирата.

Отцом-основателем страны в Эмиратах считают шейха Заида бен Султан аль Нахайяна. Он занимал пост президента ОАЭ почти 33 года. Главой государства его формально выбирали семь раз. В стране настоящий культ личности шейха Заида. В каждом учреждении, офисе и даже отеле висят его портреты. С загадочным прищуром шейх Заид смотрит на жителей страны с многочисленных уличных плакатов. На них так и написано: «Наш отец Заид».

Анна Маршалл, востоковед:

Да, его портреты повсюду, так как все хотят помнить о нем, о том, что он сделал для страны. Люди с гордостью несут флаг Эмиратов, даже если они и не родились здесь. Шейх Заид помог им полюбить эту страну, и теперь они этим гордятся. Он принес мир, у него было прекрасное представление о том, какой должна стать эта страна.

Сыном шейха Заида является шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян. Он имеет титул Наследного принца эмирата Абу-Даби. Более двух часов длилась встреча президента Беларуси с этим представителем династии Аль-Нахайян. Причем, как и полагается, портрет шейха Заида – на почетном месте во время важных переговоров. Были обсуждены как текущие проекты, так и обозначены важные задачи. Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян дали поручения определить 3-4 ключевых проекта, реализация которых позволила бы вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы о многом договорились, появились новые идеи, которые мы можем реализовать и которые улучшат не только наши экономические отношения, но и отношения между людьми. Это касается двух специалистов, которых мы можем отправить для работы в Объединенных Арабских Эмиратах.

А это уже встреча с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном. Он руководит Министерством внутренних дел. Местная полиция ориентируется на опыт белорусских правоохранителей.

Многие из эмиратских стражей порядка проходили обучение в белорусской Академии МВД.

Впрочем, главная тема на переговорах в эти дни – экономика. Сотрудничество с Беларусью в ОАЭ курирует заместитель советника Национальной Безопасности шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян. С ним Александр Лукашенко обсудил конкретные проекты и ключевые цифры.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, что тот объем торговли, который определен нашим комитетом, белорусско-эмиратским, в 500 млн долларов, мы должны обязательно достичь для того, чтобы создать определенную торгово-экономическую площадку, фундамент для нашего дальнейшего сотрудничества. По приезду в Беларусь я отдам поручение белорусскому Правительству немедленно сформировать группу товаров, в которых нуждаются Арабские Эмираты, доля того, чтобы обязательно выйти в будущем году на эти объемы.

Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян, заместитель советника по национальной безопасности ОАЭ:

Господин президент, спасибо, что вам удалось принять приглашение и посетить Объединенные Арабские Эмираты. Я считаю, что в наших отношениях произошел прорыв. У шейха Мухаммеда остались очень хорошие впечатления от этой встречи, он очень доволен ее результатом. И прямо вчера мы работали, обсуждали ее итоги.

Сельское хозяйство, промышленность, образование, авиация, военно-техническое взаимодействие - вот те сферы, сотрудничество в которых позволит совершить прорыв в отношениях между двумя странами.

Сейчас товарооборот между Беларусью и Эмиратами составляет 50 миллионов долларов. В следующем году эта цифра может увеличится в десять раз. На переговорах в Абу-Даби договорились о создании в ОАЭ дилерского центра МАЗ, со станцией техобслуживания и складом запасных частей.

Проведены также переговоры с эмиратским инвестором, заинтересованным в создании производственно-промышленного кластера на территории индустриального парка «Великий камень». Вероятный объем инвестиций – 170 миллионов долларов.

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»:

Сегодня нефть играет самую важную роль в жизни этой страны, стран Персидского залива, но люди, я имею в виду, правители, начали думать, что будет через 20-30 лет, когда нефти не будет, поэтому они инвестируют свои деньги в какие-то проекты для того, чтобы следующие поколения не пострадали.

По некоторым оценкам, при жизни состояние шейха Заида оценивалось в 20 миллиардов долларов. Однако во много раз больше он направил на развитие своей страны. Причем приоритетными стали такие направления как медицина и образование. Каждый гражданин ОАЭ имеет право за счет государства бесплатно выучиться в любой стране мира. Это не говоря о том, что местные освобождены от уплаты коммунальных услуг. Кроме того, Эмираты называют налоговым раем, ведь налогов здесь просто нет. Монархия получается социальной.

Халед Аль Джарах, менеджер фармацевтической компании:

Многие местные были должны банку кредит, и президент издал указ аннулировать всех этих должников до 5 миллионов дирхемов. Это почти 1 миллион 300 тысяч долларов.

Ну, и, конечно, никого не удивляет, что бензин в Эмиратах один из самых дешевых в мире. Литр топлива здесь стоит всего полдоллара.

Энди Килинг, главный менеджер парка развлечений:

Эмираты – очень толерантная к иностранцам страна. Я знаю, что здесь живет и работает более сотни различных национальностей. В нашей компании есть представители 46 народов мира. Среди нас и мусульмане, и христиане, и индуисты. И все вместе мы трудимся на благо этой страны.

В Объединенных Арабских Эмиратах приезжих - большинство. Причем экспатами называют «белых воротничков» – высокообразованных специалистов.

Экспаты для Эмиратов стали такой же основой экономики, как и нефть. Судите сами: население страны – почти восемь миллионов человек, при этом гражданами являются меньше миллиона. И если все приезжие специалисты вдруг решат покинуть страну, то она почти опустеет.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Если мы говорим даже про государственную власть, то там активно работают иностранные советники. Если мы говорим про крупные компании государственные, есть люди, экспатрианты, которые занимают там ключевые позиции. Представители Беларуси, может быть, особо ценятся, потому что все-таки больше людей с английским языком.

Супруги Елена и Халед как раз приехали в Абу-Даби из Беларуси. Оба с медицинским образованием. Живут здесь уже несколько лет. В Минске у них остались трое сыновей и друзья.

Елена Пристинская, фармацевт:

Мы работаем, пока компания нуждается в нас. Стараемся все для этого делать, быть полезными. Есть контракты, есть работа.

После переговоров на высшем уровне экспатов «белорусского» происхождения в Эмиратах может стать больше. Ведь привлечение именно высококвалифицированных кадров особенно интересует власти этой страны.

Причем, белорусский кадровый десант может приоткрыть дополнительные возможности и для белорусских товаров. Ведь народная молва - тоже хороший способ рекламы.

Елена Пристинская, фармацевт:

Вы знаете, все, что я ношу на работе, деловой стиль одежды такой, я все покупаю дома в Беларуси. Обувь, сумки – все. Потому что, пусть это дешевле, но это очень качественно, это очень стильно, и это действительно, я считаю, пользовалось бы спросом, было бы интересно. Потому что я вижу реакцию моих коллег, поэтому это вызывает интерес.

Но, конечно, следует учитывать местный дресс-код. Большая часть жителей ОАЭ носит национальную одежду, которая наиболее приспособлена к местному климату и религии.

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:

Когда выезжаю за пределы Арабских Эмиратов, я ношу блузки и футболки, так как для прогулок это удобнее. Ну, конечно же, если пойти в поход в горы, то в той одежде, которую вы сейчас видите, это было бы совершенно невозможно. Но в то же самое время я должна уважать свою страну. И дело не только в одежде.

Ислам в Эмиратах – религия государственная. Она влияет на все стороны жизни. Пять раз в день по громкоговорителям, установленным на мечетях, слышна молитва.

В 2007 году в Абу-Даби открылась одна из самых больших в мире мечетей шейха Заида. Здесь одновременно могут разместиться 40 тысяч верующих. То есть в этих стенах можно было бы собрать всех жителей такого города, как Калинковичи или Сморгонь.

Алексей Адашкин, корреспондент:

Мрамор на стенах, кристаллы Сваровски в люстрах и огромный ковер, который устилает главный зал этой мечети в Абу-Даби, самый большой в мире. Его площади хватило бы для того, чтобы накрыть пол в 70 трехкомнатных квартир средних по Минску.

Президент Александр Лукашенко посетил Большую мечеть имени шейха Заида, отдав дань памяти первому президенту ОАЭ, который похоронен здесь на территории.

В Эмиратах подчиняются законам шариата. Но в целом ОАЭ отличаются от соседей веротерпимостью и либерализмом. Особенно по отношению к туристам.

Нада Абдулла Аль Зааби, журналист «Abu Dhabi Media Company»:

Возможно, у многих иностранцев сохраняется старое представление об Арабских Эмиратах. Я надеюсь, что вскоре оно изменится, так как развиваясь, мы изменяем не только облик наших домов и городов, но мы меняемся и сами. Жизнь здесь сейчас очень отличается от того, что было 20 лет назад.

А вот в спорте жители Эмиратов остаются верны традициям. Особенно если это касается лошадей или верблюдов, к которым здесь особое отношение. На арабском слова «красивый» и «верблюд» - однокоренные.

Алексей Адашкин, корреспондент:

Любимый вид спорта в Объединенных Арабских Эмиратах – это бега на верблюдах. И сюда пришли новые высокие технологии. Теперь, чтобы управлять верблюдом, не требуется наездник, а нужен всего лишь брелок и маленький робот (2-3 кг весом), которого вешают на верблюда. Посмотрим, как он управляется, наверное, больно...

Моххамед, можно сказать, – профессиональный участник этого вида спорта. У него в собственности 30 верблюдов. Моххамед рассказал нам, что самый крупный приз, который ему удалось завоевать, составил полмиллиона долларов.

Мохаммед Али, житель Абу-Даби:

Это традиционный спорт для нас, для страны. Мне очень нравятся верблюжьи бега.

А вот хоккей для Эмиратов - явная экзотика. Хотя, несмотря на жаркий климат, катки здесь есть и в торговых центрах, и в спортивных аренах. Хоккей здесь начали развивать лишь в 21 веке. При этом сборная ОАЭ уже успела выиграть Кубок Азии, а также дважды участвовала в чемпионатах мира (в третьем дивизионе).

За время рабочего визита Александра Лукашенко в Эмираты, команда Президента дважды сыграла с ветеранами сборной ОАЭ. Оба раза белорусская дружина одержала победу.

Ахмед Аль-Мазруи, генеральный секретарь правительства Абу-Даби, игрок команды ОАЭ по хоккею:

Прекрасно. У вас очень хорошая команда. Для нас большая честь играть с вашим президентом.

Дубай – крупнейший финансовый центр всего Ближнего Востока. В переводе с арабского это название означает «город молодой саранчи». Сейчас, как саранча, в этот город слетаются туристы, работники всех мыслимых профессий и, конечно же, инвесторы.

Наталья Реммер, редактор журнала:

В Дубаи нефти практически нет. Двигателем, локомотивом дубайской экономики являются туризм и торговля. Я бы выделила эти сферы. Ну, еще есть сектор недвижимости.

Сейчас доходы от нефти в ВВП Дубая составляют лишь 3%. Объем внешней торговли эмирата превышает 300 миллиардов долларов ежегодно. В городе свыше пяти сотен отелей, которые принимают миллионы туристов.

Алексей Адашкин, корреспондент:

После прогулки по Дубаю у неподготовленных туристов начинает болеть шея. Дело в том, что все время приходится смотреть наверх. Ведь вся красота именно там. Как видите, все здания здесь очень высокие. А за моей спиной - Бурдж-Халифа – это самое высокое строение во всем мире. И, что интересно, компания-девелопер, застройщик всей этой красоты, собирается прийти и в Беларусь.

Создатели Бурдж-Халифа уже заявили о намерении реализовать инвестпроект на территории Беларуси. Пока идут переговоры. Крупнейший застройщик в Эмиратах присматривается к возможностям нашей страны. А вот дубайский миллиардер Халаф Аль-Хабтур уже хорошо изучил Беларусь и готов приступать к работе.

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:

Я подумал о том, чтобы построить в Беларуси гостиницу, которая была бы не только самой лучшей в Восточной Европе и Российской Федерации, но и во всей Западной Европе. Это было бы ориентиром, короной Минска, чем бы и Правительство гордилось, приглашая людей посетить вашу страну и остановиться в этом отеле-дворце.

Компания Аль-Хабтура насчитывает 40 тысяч сотрудников и охватывает такие сферы как строительство, гостиничный бизнес, страхование и многие другие.

Халаф Аль-Хабтур, руководитель группы компаний «Аль Хабтур»:

Что касается лично меня, то я рад иметь некоторые проекты в Беларуси, сотрудничать с Правительством, а также содействовать развитию вашего государства, так как мне нравится ваша страна.

Главный ресурс, которого лишены эмираты, – это пресная вода. Ее приходится получать из воды морской. На это тратятся колоссальные деньги. Практически к каждому дереву и пальме в этой стране подведен шланг для полива. Без этого не было бы никакой растительности. По потреблению воды на душу населения ОАЭ занимают второе место в мире. Может, здесь есть шанс для Беларуси? Ведь продают же здесь французскую минералку.

Халфан Саид Аль-Кааби, предприниматель:

Я думаю, что во многих сферах возможно сотрудничество между нашими странами. Люди у вас чуткие, добрые, высокоинтеллектуальные. Они хотят быть частью завтрашнего мира. Власти работают ради благополучия людей. У нас есть как хороший трудовой ресурс, так и интересные научные разработки. Расположение также великолепно. Поэтому есть очень много сфер взаимодействия, начиная с производства, сельского хозяйства, авиации, научных исследований.

Большой потенциал есть и у научного сотрудничества между нашими странами. Эмираты значительные средства вкладывают в разработки, которые позволят перевести экономику на зеленые рельсы.

Алексей Адашкин, корреспондент:

Именно в Абу-Даби можно увидеть, как будет примерно выглядеть город будущего. В районе Масдар-Сити (это такой огромный квартал, который сейчас застраивается) совершенно новая система общественного транспорта. Концепция в том, что личных автомобилей здесь нет, а все передвигаются на комбинированном транспортном средстве.

Масдар-Сити станет первым в мире городом, который сможет обеспечивать себя самостоятельно на 100% энергией из возобновляемых источников. Жить здесь будут за счет солнца, ветра и воды. При этом выбросы в атмосферу будут сведены практически до нуля.

Амро Абд Эль-Хамид, журналист телеканала «Sky News Arabia»:

Это такой очень знаменитый проект, мировой, я бы сказал. Все приезжают (из Европы, из Америки), смотрят на этот проект и хотят распространить Масдар как пример во многих точках Эмиратов. Мне очень нравится, кстати.

Когда в Эмиратах закончатся запасы нефти, страна сможет без проблем перейти на продажу разработок из области альтернативной энергетики. В этом городе будущего уже сейчас трудится команда ученых, занятых исследованиями в сфере чистых технологий. Соединив эмиратские капиталы с белорусскими знаниями и опытом, две страны могут создать выгодное партнерство. Двери открыты.