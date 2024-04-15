Сергей Алейник встретился с высшим руководством Алжира

Во многом благодаря авторитету Президента Беларусь все чаще находится в эпицентре мировых процессов. Как бы ни пытались злопыхатели принизить роль нашей страны, она постоянно возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника приняло высшее руководство Алжира. Руководителю африканского государства передано послание Александра Лукашенко с конкретными предложениями о развитии сотрудничества.

Беларусь и Алжир серьезно обсуждают двусторонние проекты, производственную кооперацию и, конечно, ситуацию в своих регионах. В политической плоскости у нас высокий уровень взаимного понимания. Мы также придерживаемся схожих подходов о недопустимости применения незаконных санкций или давления на независимые государства. Во время переговоров с министром иностранных дел и национальной диаспоры за рубежом особое внимание уделено активизации торгово-экономического сотрудничества и реализации кооперационных проектов.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Мы готовы развивать активное сотрудничество с Алжиром как ведущей страной Северной Африки в области сельского хозяйства, водных технологий, переработки продуктов питания и торговли. Мы договорились работать над обменом визитами, включая визиты Президента и премьер-министра Беларуси в Алжир, министров промышленности и сельского хозяйства Алжира в Минск.

Во время официального визита министра иностранных дел, который продолжается сегодня, в центре внимания расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление торговых и инвестиционных связей, а также взаимодействие в сфере продовольственной безопасности, образования, туризма и не только.