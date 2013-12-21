Депутаты местных Советов в Беларуси. Кто эти люди и как они распоряжаются своим народовластием?

Вручив верительные грамоты, послы, по сути, обрели мандат, то есть полномочия. А, в общем-то, слово "мандат" отдает временами революционной советской эпохи, а в современной жизни ассоциируется с депутатской деятельностью. И выборы депутатов местных Советов, как говорится, на носу. Дата названа – 23 марта 2014 года. Действующие избранники готовятся уступить место новым или снова готовятся к выборам, чтобы еще раз доказать свою состоятельность.

Депутаты местных советов – это самая близкая к народу власть. Ну, по крайней мере, потенциально. Кто эти люди и как они распоряжаются своим народовластием?

Вместо теплого рабочего кабинета – сырой и мокрый тоннель. Вот она – подземная романтика. Но Василий Дмитриевич своей профессии верен.

Василий Нестеров, депутат Минского городского совета депутатов:

С первого дня тружусь непосредственно в метро. Как говорят, одна запись в трудовой книжке.

Он и не думал идти в депутаты – куда уж там простому трудяге примерять белый воротничок. Его кандидатуру выдвинул родной трудовой коллектив.

Анатолий Русин, проходчик строительно-монтажного управления № 1 УП «Минск-метрострой»:

Пойдешь к нему, он объяснит. Другой, может, зазнался бы. Скромный человек.

Проблемы и жалобы избирателей зачастую очень схожи с личными – рассказывает Василий Дмитриевич. Это вопросы строительства стоянок, детских площадок, уборки дворовых территорий.

Сейчас бригада Василия Дмитриевича трудится над продлением столичной линии метро «Московская». Работа во всю кипит в микрорайоне «Малиновка». Депутата визуально и не отличишь от других рабочих. Но, что называется, из грязи в князи. Сегодня у народного избранника – совещание в мэрии. Поэтому несколько минут и Василий Дмитриевич при полном параде: рубашка, галстук, пиджак. Пора браться за дела общественные.

Василий Нестеров, депутат Минского городского совета депутатов:

Чтобы лучше город был, чтобы мы себя лучше, уютнее, комфортнее чувствовали себя.

Приемные дни для Николая Шичко, директора минского ЖЭСа № 102, – самые напряженные. В режиме нон-стоп к нему за помощью приходят жители микрорайона.

Карьерная лестница Николая Антоновича начиналась с должности простого сантехника. Сейчас – руководитель предприятия, по совместительству еще и депутат. Он как никто другой в курсе самых острых вопросов, которые волнуют избирателей.

Николай Шичко, депутат Минского городского совета депутатов:

Хотелось бы большего участия жителей как микрорайона, так и всего Минска в тех процессах, которые сегодня происходят. Это благоустройство дворовых территорий с участием жителей, установка детского оборудования.

Политика – это не обязательно мужское занятие. Это удел и женщин тоже – уверена Юлия Лупинович. Заниматься общественной деятельностью Юлия успевает даже во время декретного отпуска. Молодая мама никак не представляет себя в роли домохозяйки. Неудивительно, что родные девушку стали называть «диспетчером службы спасения».

Юлия Лупинович, депутат Минского областного совета депутатов:

Молодость – не годы, молодость – огонь в нашей груди. Поэтому, когда есть желание успеть все, естественно, все успеваю.

Смолевичи – населенный пункт небольшой, где все на виду. И доверие избирателей нужно оправдывать. К примеру, в городе не хватает детских садов. Юлия как депутат проблеме дала огласку. Дело с мертвой точки все-таки сдвинулось. Вот, в одном из районов развернулась стройка.

Юлия Лупинович, депутат Минского областного совета депутатов:

Наши жители, в городе Смолевичи, знают лично. Они очень часто мне звонят. Без официальных запросов, без официальных писем – просто звонят и просят помочь решить вопрос.

Почти все так, как в известном сериале. Участковый инспектор на страже порядка, а рядом – всегда верный друг и помощник лабрадор. Только в этом сценарии все происходит по-настоящему.

Участкового Александра Неверко, кстати, по совместительству еще и депутата районного совета, местные старушки ласково называют «наш Саша» или просто «Михалыч».

Вот уже и новое дело есть. Но иногда в деревне разворачиваются детективные истории и посерьезней. Приходится искать не только пропавших курочек, но и технику, усмирять дебоширов. Зачастую Александр Михалыч и психолог для одиноких стариков.

Александр Неверко, депутат Логойского районного совета депутатов:

В основном все вопросы связаны с ЖКХ: то вода не подается, то дорогу подсыпать. Житейские такие вопросы.

Одно из решений, которое мне запомнилось. Плещинское водохранилище хотели какие-то бизнесмены взять в аренду. Но депутаты посчитали, что нечестны эти люди. Хоть решение было им отдать, все заблокировали, не приняли, не отдали им озеро.

Они активные и не равнодушные. Их главное оружие – умение договориться и уладить конфликт. И, наконец, достучаться до нужной инстанции и рассказать, чем живет и дышит народ.