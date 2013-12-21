Британия поможет уничтожить сирийское химическое оружие

Новости Великобритании. Речь идет о 150 тоннах вещества. Чиновники особо подчеркивают, что на территорию Королевства привезут именно его, а не оружие. Напомним, западная коалиция обвиняет сирийское правительство в химической атаке под Дамаском. Инцидент произошел в августе 2013 года. Организаторов атаки до сих пор так и не нашли. Однако Запад был готов нанести удар по ближневосточной республике.

Британия одной из первых поддержала инициативу военного вмешательства и активно продвигала свою позицию. Только отказ от опасного арсенала и полное его уничтожение спасло Сирию от внешнего вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.