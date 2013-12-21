10 иностранных посланников приехали к Президенту Беларуси с конвертами

10 новых послов приехали в Беларусь. Единственная дама среди них – это посол Франции – госпожа Доминик Газюи. Ее резиденция находится прямо в центре Минска, а окна выходят на площадь Свободы. Кстати, с Острова свободы тоже прибыл новый дипломат. Резиденция кубинского посла находится чуть дальше. Но из десятка новичков именно эти два руководителя посольств –Франции и Кубы – будут находиться в белоруской столице постоянно. Остальные дипломаты одновременно возглавляют миссии в Москве или Варшаве. Будут бывать наездами.

Одна за одной вип-машины подъезжали к крыльцу Дворца Независимости. Церемония прошла здесь впервые. Следуя по глянцевым коридорам, можно попасть в специальный зал, который предназначен исключительно для вручения верительных грамот. Он в голубых тонах, что символизирует синеокую страну. На стенах – барельефы в виде свитков. На центральном – строки из Конституции Беларуси.

Грамота у каждого посла уникальная: у кого в конверте, у кого в папке. С вручения их белорусскому президенту стартует дипломатическая миссия.

Дипломаты представляют государства из разных концов света. Перспективным президент назвал африканский континент. Глава государства анонсировал, что в ближайшее время там откроются наши посольства.

Грамоту вручил посол Замбии. Кстати, отец пятерых детей. Есть теперь в Беларуси и представитель Уганды. Интересная деталь: для церемонии он выбрал галстук – точную копию своего родного флага.

Проекты на ближнем Востоке Беларусь будет осуществлять через Оман. Посла этой страны можно было отличить с ходу – по национальным одеждам и платку на голове.

Расстояние – не помеха для Минска и Гаваны. Именно с Кубы для Беларуси начиналась Латинская Америка. Теперь реализовывать договоренности президентов в промышленности и сельском хозяйстве будет и новый посол – выпускник МГИМО.

С малознакомыми пока Монголией и Мьянмой готовы создавать совместные производства и добывать полезные ископаемые.

Но больше всего в этот раз прибыло послов из Европы. ЕС занимает второе место в товарообороте Беларуси. На долю Евросоюза приходится примерно треть белорусского экспорта. Увеличить цифру возможно за счет таких старожилов ЕС как Франция, Нидерланды, Испания и таких «новичков» как Словения.

Хосе Игнасио Карбахаль Гарате, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Республике Беларусь:

У Испании есть интерес к сотрудничеству в Беларуси, очень много сфер для этого, но отдельно можно подчеркнуть гуманитарные контакты. Это оздоровление белорусских детей у нас.

Пауль Петер Йозеф Беккерс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Республике Беларусь:

Кроме гуманитарной сферы мы можем развивать экономику, например, в сельском хозяйстве работать, ведь мы хоть и маленькая страна, но вторые в мире по экспорту сельхозпродукции.

О том, как видит развитие отношений с ЕС, Александр Лукашенко озвучил общаясь с послами уже после церемонии. За символическим бокалом шампанского. Зачастую именно в такие неформальные моменты звучат важные месседжы для стран-партнеров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу подчеркнуть нашу крайнюю заинтересованность в стабилизации наших отношений с Европейским союзом. Нам друг от друга никуда не деться. Не нами это придумано, это предначертано, наверное, сверху, от Господа, нам предстоит жить вместе. К нам не может быть никаких претензий в плане нормализации этих отношений. Мы готовы на любые шаги в плане нормализации наших отношений.

Я не хочу сказать, что мяч на вашей стороне. Это слишком грубо, и, наверное, этот журналистский штамп здесь, может быть, не совсем подходит, но он действительно на вашей стороне.

Сразу после общения дипломаты разъехались, но уже на автомобилях, которые были обозначены флагами государств. Не перепутаешь.