Депутатам 7-го созыва вручили нагрудные знаки и удостоверения

Новости Беларуси. Не менее одного законопроекта от каждой комиссии парламента за четырехлетнюю миссию и чёткий анализ правоприменительной практики! 15 января депутатам Палаты представителей описали фронт предстоящей работы и обозначили главные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Среди них – совершенствование Конституции и разработка программы социально-экономического развития на следующие пять лет.

Помимо официального заседания, состоялся и не менее значимый для каждого народного избранника церемониал – вручение нагрудных знаков парламента и удостоверений депутатов. Без малого два месяца новый парламент организационно настраивался на предстоящую работу и в ближайшее время 7-й созыв приступит к деятельности.





Валентина Назаренко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы в нашей международной комиссии согласовали ратификацию по снижению цен на визы. Сейчас находится на изучении, и на первой сессии будет рассмотрено соглашение с восточным Уругваем. Конечно, мы никогда не забываем о работе в избирательном округе, мы и сейчас там работали. Помимо различных акций, связанных с новогодними поздравлениями наших деток, были проведены приемы граждан, участие в областных сессиях по подведению итогов работы.





Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны оградить людей от информации, которая провоцирует терроризм, наркотики – все, что связано с преступностью, с экстремизмом. Вот этого быть не должно. Разрушение основ государственного строя. И противопоставлять этому правду, т.е. усиливать свое информационное влияние с помощью государственных, независимых СМИ, блогеров.