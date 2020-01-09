Александр Лукашенко: сейчас очень острый период существования нашего государства, и не дай бог неверный шаг – мы потеряем всё

Но Президент отметил: важно сегодня сказать и о текущих делах. Тем более успехи нынешних лауреатов – тоже вклад в развитие страны, в ее суверенное будущее. За годы независимости Беларусь смогла многого добиться. Сейчас крайне важно сохранить и приумножить успех.

И не просто привержен, давайте без лишней скромности. Все присутствующие здесь кто лучше, кто хуже, но хорошо знают нашу историю. Ведь никогда в жизни нашему народу не предоставлялась такая возможность – без крови построить, заложив основы с нуля, оставшись на обломках, осколком огромной империи суверенное, и независимое государство. Мне повезло быть первым Президентом этого суверенного и независимого государства и принять участие – извините опять за нескромность – сыграть главную роль в строительстве этого государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях, и даже очень официальных, новогоднем поздравлении, сегодня я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то и так далее. Я действительно привержен этой идее.

Но разве найдется человек, президент, которому так повезло, который наелся этой власти сполна, говорю вам откровенно, собственными руками уничтожить то, что сам создавал, и те, кто были с ним рядом, и тот белорусский народ, который создал это государство.

Я не оправдываюсь, тем более – никого не боюсь. Я просто хочу предупредить вас всех: сейчас очень острый период существования нашего государства. Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию, мы идем и шатаемся слева направо. И не дай бог неточный, неверный шаг – мы потеряем все.

Надо прекратить всякие не просто шатания по мирным, спокойным, чистым улицам (кто-то их убирает, кто-то обеспечивает этот мир). Надо просто прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзіць и сдать Беларусь. Может, кто-то и хочет. Но не первый Президент, который эту страну строил. Поэтому надо прекратить, я вас прошу как элиту нашего общества, если мы с вами чего-то стоим, нацелиться на будущее. И не нефть и газ сегодня главное в этих тузаннях и переговорах Беларуси и России (подробнее здесь).